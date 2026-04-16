Văn hóa - Văn nghệ

TPHCM: Hàng ngàn người đổ về chùa Chantarangsay tắm Phật, té nước cầu an

Ngọc Vân

(NLĐO) – Chiều 16-4, đông đảo đồng bào Khmer tại TPHCM về chùa Chantarangsay tắm Phật, té nước, khép lại Tết cổ truyền với ước nguyện bình an, may mắn.

Trong không khí rộn ràng của ngày cuối Tết Chol Chnam Thmay, chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa, TPHCM) trở thành điểm hội tụ của hàng trăm chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố.

Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về khuôn viên chùa. Không ít người là sinh viên, công nhân, người lao động xa quê, tranh thủ ngày cuối Tết để tìm lại không khí truyền thống.

Đúng 14 giờ, nghi lễ tắm Phật chính thức diễn ra tại sân chính điện trong không khí trang nghiêm. Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Danh Lung – Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Chantarangsay, các nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo được tiến hành theo đúng nghi lễ Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong phần thuyết giảng, Hòa thượng Danh Lung nhấn mạnh ý nghĩa của lễ tắm Phật. Đây không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là dịp để mỗi người sám hối, nhìn lại những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ trước khi bước sang năm mới. Nước tắm Phật tượng trưng cho sự thanh khiết, giúp gột rửa phiền não, hướng con người đến điều thiện lành.

Theo quan niệm truyền thống, đây cũng là thời điểm chư thiên chính thức nhận nhiệm vụ trong năm mới, mang theo niềm tin về sự che chở, phù hộ để mọi nhà bình an, công việc hanh thông, mưa thuận gió hòa.

Sau khi các vị chư tăng thực hiện nghi lễ, Phật tử và người dân lần lượt xếp hàng tham gia. Nhiều tượng Phật được bài trí trang trọng quanh khuôn viên chùa, tạo điều kiện để mọi người cùng thực hành nghi thức.

Phật tử, người dân thực hành nghi thức tắm Phật

Những nhành hoa được nhúng vào nước thơm rồi nhẹ nhàng vẩy lên tượng, gửi gắm ước nguyện thanh lọc thân tâm, cầu an cho bản thân và gia đình. Không chỉ xin nước tắm Phật mang về như một cách giữ lộc đầu năm, nhiều người còn trực tiếp dội nước lên người với niềm tin sẽ nhận được phước lành. Từ nghi thức mang tính biểu tượng, nước trở thành sợi dây kết nối niềm tin, hy vọng và sự khởi đầu mới.

Sau phần lễ, không khí trở nên rộn ràng với hoạt động té nước. Không chỉ đồng bào Khmer, nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia.

Bạn Thạch Thanh Trúc (bìa phải, quê Vĩnh Long) cho biết dù đón Tết xa quê nhưng không khí tại chùa vẫn rất vui, gần gũi như ở nhà. “Mọi người cùng tập trung đông đủ, không chỉ riêng người Khmer, nên em cảm thấy ấm áp và vơi đi nỗi nhớ quê” - Trúc chia sẻ.

Nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu hào hứng khi lần đầu tiên tham gia trải nghiệm hoạt động té nước tại lễ hội.

Bạn Lâm Diệp Khanh (20 tuổi, quê Vĩnh Long), hiện sinh sống tại phường Chợ Quán, TPHCM, gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con đồng bào Khmer, mong một năm mới thành công, vạn sự như ý.

Tết Chol Chnam Thmay năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 16-4, với các nghi thức đón năm mới, làm phúc, dâng cơm, đắp núi cát và tắm Phật. Đối với người Khmer xa quê, việc tham gia đầy đủ các nghi lễ tại chùa không chỉ là cách gìn giữ truyền thống mà còn là sợi dây kết nối với cội nguồn văn hóa.

Được xây dựng từ năm 1946, chùa Chantarangsay là một trong những ngôi chùa Khmer tiêu biểu tại TPHCM, mang đậm kiến trúc Phật giáo Nam tông với những đường nét hoa văn rực rỡ. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, chùa còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi cộng đồng Khmer tìm về mỗi dịp lễ, Tết.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết Chol Chnam Thmey tại Tổng Lãnh sự quán Campuchia

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã đến thăm và chúc tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Tổng Lãnh sự quán Campuchia ở TPHCM.

Họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay

Ngày 10-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay 2024 với các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín là người Khmer.

Tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Chol Chnam Thmay

(NLĐ) - Trong hai ngày 11 và 12-4, tại điểm di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia – chùa Xà Tốn và Trung tâm Văn hóa huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày hội văn hóa Khmer lần III/2004 đã được tổ chức nhân dịp đón mừng Tết Chol Chnam Thmay.

