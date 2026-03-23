HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM: Hiệu trưởng không thể "vô can" nếu để xảy ra bạo lực học đường

Đặng Trinh

(NLĐO)- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Theo đó, UBND TP giao Sở GD-ĐT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị 03; ban hành kế hoạch của ngành GD-ĐT.

Ban hành hướng dẫn tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học; ưu tiên hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao hoặc là nạn nhân của bạo lực học đường.

Phối hợp với Công an TP và các cơ quan liên quan triển khai bảo đảm an ninh, an toàn trường học; giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Đặc biệt, chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; phân công rõ nhiệm vụ rõ ràng; xem xét trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định.

UBND TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Trong đó, giao Công an TP phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn kỹ năng tự bảo vệ tiếp nhận, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường; áp dụng biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp nhằm phòng ngừa tái phạm; trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, phòng ngừa.

TPHCM: Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường nếu để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực trong và xung quanh trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh bạo lực học đường. Phối hợp địa phương rà soát, củng cố hệ thống camera tại khu vực trường học; nghiên cứu ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh để phát hiện nguy cơ; vận động xã hội hóa và chia sẻ dữ liệu theo quy định.

TP cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai tại địa phương; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phát huy thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh; tăng cường phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội.

Đồng thời, lồng ghép chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; chỉ đạo đơn vị chức năng bảo đảm an ninh, an toàn ngoài khu vực trường học; phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Nữ sinh hút thuốc, đánh nhau trong nhà vệ sinh: Trường mời công an vào cuộc

(NLĐO)- Đại diện Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết trường đã mời cơ quan công an vào cuộc sau khi đoạn clip nữ sinh hút thuốc, đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học lan truyền trên mạng

Theo UBND TP, mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường điều kiện đảm bảo các cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá...

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp liên ngành; bảo đảm quyền trẻ em, quyền được bảo vệ của người học; giảm thiểu các vụ việc bạo lực học đường, đặc biệt các vụ việc nghiêm trọng, kéo dài hoặc có yếu tố bạo lực trên không gian mạng...

Tin liên quan

Bạo lực học đường từ những hội, nhóm trên mạng

Bạo lực học đường từ những hội, nhóm trên mạng

Những hội, nhóm của học sinh (HS) xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là gần đây khi có chế độ tương tác ẩn danh, nhiều em trong số đó đã không tiếc lời chế giễu, bắt nạt bạn học.

chịu trách nhiệm văn hóa ứng xử hiệu trưởng nhà trường người đứng đầu bạo lực học đường chống bạo lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo