TPHCM: Hơn 6.000 người thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Sau gần hai năm gián đoạn vì vướng mắc thủ tục và quá trình chuyển đổi quy định theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, TP HCM vừa tổ chức trở lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM), kỳ thi thu hút 6.099 thí sinh tham dự. Trong đó, 5.664 người đăng ký cấp mới chứng chỉ và 435 trường hợp đăng ký cấp đổi, đạt tỉ lệ khoảng 90%, góp phần giải tỏa nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đang bị dồn nén suốt thời gian dài.

Kỳ thi lần này được tổ chức trong bối cảnh thị trường bất động sản bắt đầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc, yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp và kiến thức pháp lý đối với đội ngũ môi giới.

Để bảo đảm chất lượng, công tác tổ chức được siết chặt ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ. Nhiều trường hợp không đủ thời lượng đào tạo theo quy định tại Thông tư 04/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã bị loại từ đầu. Đây được xem là bước sàng lọc nhằm hạn chế tình trạng học cấp tốc, đào tạo hình thức để lấy chứng chỉ.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức cũng lựa chọn đơn vị sát hạch thông qua quy trình đấu thầu với các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan cho kỳ thi.

Các thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

Bà Võ Như Quỳnh, giám đốc vận hành Eagle Academy, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết phần lớn thí sinh không đạt tập trung ở nhóm kiến thức cơ sở, đặc biệt là nội dung pháp lý.

Điều này cho thấy tư duy "học mẹo", ôn thi ngắn hạn không còn phù hợp khi yêu cầu hành nghề ngày càng khắt khe hơn. Người làm môi giới hiện nay buộc phải có nền tảng kiến thức pháp luật đầy đủ nếu muốn phát triển lâu dài.

Các thí sinh thi lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại TPHCM

Sự trở lại của kỳ thi quy mô lớn lần này không chỉ giải quyết nhu cầu cấp chứng chỉ cho hàng ngàn môi giới mà còn cho thấy xu hướng chuẩn hóa ngày càng rõ nét của thị trường bất động sản.