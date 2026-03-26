TPHCM: Hướng dẫn quy trình công nhận hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10

Ngày 26-3, Sở GD-ĐT TPHCM đã ra văn bản hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 - 2026.
Sở GD-ĐT lưu ý việc xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS phải đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Dữ liệu kết quả xét công nhận hoàn thành chương trình THCS là căn cứ duy nhất phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 và quản lý học sinh sau xét công nhận.
Đối với các trường hợp học sinh học xong lớp 9 có nhu cầu chuyển tỉnh, cơ sở giáo dục hỗ trợ tạo điều kiện và xin ý kiến Phòng Văn hóa - Xã hội ở các phường, xã xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS trong thời gian chờ UBND cấp xã, phường ban hành quyết định công nhận.
Việc xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9 của học sinh.
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết từ 10 đến 15-5-2026, UBND các phường/xã báo cáo danh sách công nhận học sinh hoàn thành chương trình THCS, đây là căn cứ duy nhất để thực hiện thi lớp 10.
Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ xét công nhận của học sinh, bao gồm: Học bạ (bản chính hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh học hết lớp 9) và giấy khai sinh. Bảo đảm các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh chính xác, thống nhất; các nội dung trong hồ sơ được ghi đầy đủ, rõ ràng, không tẩy xóa, không rách nát và có đầy đủ chữ ký của các cá nhân, bộ phận có trách nhiệm theo quy định.
Đối với các trường hợp đặc biệt (học sinh từ nước ngoài về, học sinh chuyển trường nhiều lần hoặc không có đầy đủ học bạ), thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ quy định hiện hành để xem xét, giải quyết; bảo đảm học sinh đủ điều kiện về độ tuổi và hoàn thành chương trình theo quy định.
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các Phòng Văn hóa – Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trìnhgiáo dục THCS từ các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Trình chủ tịch UBND cấp xã/phường ra quyết định công nhận danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS.
UBND cấp xã/phường ban hành quyết định công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS cho học sinh, báo cáo Sở GD-ĐT thông qua Phòng Quản lý chất lượng kết quả và danh sách học sinh được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS.
Năm nay, theo dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện tham dự thi lớp 10, kỳ thi lớp 10 năm 2026 tăng gần 43.000 em so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2-6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT.
