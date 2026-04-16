TPHCM kiểm kê toàn bộ di tích trong giai đoạn 2026-2027

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm kê toàn diện các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm kê sẽ tập trung nhận diện, thống kê và đánh giá hiện trạng các công trình, địa điểm có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và cảnh quan thiên nhiên. Kết quả thu thập được sẽ là cơ sở quan trọng để xếp hạng, tu bổ cũng như khai thác giá trị di tích trong thời gian tới.

Quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm tính chính xác, khách quan, không làm sai lệch giá trị di tích, đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật, sở hữu trí tuệ và có sự tham gia của cộng đồng, chủ sở hữu cũng như đơn vị quản lý.

Người dân tham quan hai bảo vật quốc gia mới tại Bảo tàng TPHCM sáng 6-3

Đối tượng kiểm kê bao gồm các công trình, địa điểm, quần thể kiến trúc ở cả khu vực đô thị và nông thôn, cũng như các khu vực cảnh quan, thiên nhiên theo tiêu chí của Luật Di sản văn hóa năm 2024. Việc thu thập dữ liệu sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức như khảo sát thực địa, phỏng vấn, ghi chép, chụp ảnh, quay phim, đo vẽ, kết hợp ứng dụng công nghệ trong xử lý thông tin.

Kế hoạch được chia làm hai giai đoạn: từ tháng 1 đến tháng 8-2026 tập trung chuẩn bị, khảo sát và đánh giá ban đầu; từ tháng 9-2026 đến tháng 11-2027 sẽ lập hồ sơ, lấy ý kiến các bên liên quan, hoàn thiện và trình UBND TPHCM phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giữ vai trò chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả trên toàn địa bàn.

Hiện TPHCM có hàng trăm công trình, địa điểm mang giá trị di sản cần được bảo tồn, do đó việc kiểm kê đồng bộ được xem là bước quan trọng để quản lý và phát huy nguồn tài nguyên văn hóa của đô thị trong giai đoạn mới.