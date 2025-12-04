TPHCM: Kiểm tra PCCC, phát hiện dấu hiệu sai phạm xây dựng

Sở Xây dựng vừa có công văn gửi Công an TPHCM và UBND các xã, phường, đặc khu về công tác rà soát, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng qua công tác phối hợp kiểm tra PCCC trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Xóa "chuồng cọp" để mở lối thoát nạn (ẢNH: ANH VŨ).

Theo đó, từ ngày 18-8 đến 15-9, các đơn vị đã phối hợp kiểm tra 1.992 cơ sở; từ ngày 16-9 đến 17-11 kiểm tra 2.392 cơ sở.

Qua công tác phối hợp kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản chuyển UBND các xã, phường đề nghị các đơn vị thu thập hồ sơ, kiểm tra xã minh, xử lý (nếu có) đối với các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Các dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng thường gặp. Xây dựng nhà xưởng, dựng mái che, nhà để xe có kết cấu cột thép, mái tôn trên đất nông nghiệp, lộ giới… mà không cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình; xây dựng công trình tạm ngoài ranh đất thổ cư, ranh xây dựng hoặc quy hoạch, ranh lộ giới… Xây dựng trên khoảng lùi sân trước, sân sau, hành lang bảo vệ mương. Lấy phần diện tích chừa mật độ (ô thông tầng), xây dựng ban công thành phòng, xây dựng tăng diện tích gác lửng thàn gác suốt. Đối với một số chung cư trên địa bàn thành phố: cơi nới, lấn chiếm làm cản trở lối thoát hiểm, gây mất an toàn PCCC; lắp đặt, hàn thêm khung sắt tại ban công "chuồng cọp".



