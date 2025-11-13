TPHCM làm rất tốt công tác lấy ý kiến người dân

Ngày 13-11, Ban Chỉ đạo Trung ương nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Ban chỉ đạo) làm việc với Thành ủy TPHCM.

Hơn 266.800 ý kiến qua VNeID

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo - phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng đoàn công tác là ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Dự tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong hơn 3 tuần đầu triển khai, tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân là 8.295; số lượng ý kiến góp là 17.584 ý kiến. Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo là 1.963 ý kiến góp ý.

Ngoài ra, việc tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID là một hình thức đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, số lượng ý kiến đóng góp qua ứng dụng VneID cũng rất lớn, 36.619 ý kiến.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo văn kiện; đánh giá các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, bố cục hợp lý, từ ngữ dễ hiểu, văn phong ngắn gọn, cách diễn đạt cô đọng, súc tích.

Văn kiện bảo đảm tính kế thừa những nội dung đã được nêu trong văn kiện các đại hội trước, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tạo đột phá và thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân.

Bà Phạm Thu Hà, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao kết quả thành phố triển khai thời gian qua.

Theo bà Hà, đến nay số lượng ý kiến đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng VneID tại TP HCM là rất lớn. Theo số liệu từ Bộ Công an thì tính đến 18 giờ hôm qua, TP HCM có hơn 266.800 ý kiến đóng góp qua ứng dụng VNeID. Điều này thể hiện công tác tuyên truyền của thành phố rất tốt.

Bên cạnh đó, bà Hà cũng đánh giá TP HCM là một trong những nơi đi đầu cả nước về công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

Ngày 23-5, Ban Bí thư 47-CT/TW về tăng cường công tác dư luận xã hội của Đảng trong tình hình mới thì đến 28-9, Thành ủy TP HCM ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Gần dân hơn

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo công tác triển khai nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết thực hiện nhiều giải pháp để phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết hiện nay phường đang gặp khó khăn về trụ sở làm việc. Trong khi đó, cán bộ công chức thì có tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu". Một số vị trí việc làm theo yêu mới của Bộ Nội vụ nhưng công chức hiện tại không có chuyên môn này.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chất lượng phục vụ người dân chuyển biến tích cực.

Theo ông Hiếu, sau khi tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có thể khẳng định chất lượng phục vụ người dân tốt hơn, gần dân hơn. Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính rất lớn khi mỗi ngày tiếp nhận 12.000 hồ sơ (trong đó có 9.000 ở cấp xã) nhưng bảo đảm đúng hạn trên 90%.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ với phường Bến Thành, ông Hiếu cũng như những tỉnh, thành khác, hiện nay cán bộ ở lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng… còn thiếu. UBND TP HCM đang xây dựng đề án bố trí lại cán bộ công chức để bảo đảm nhu cầu công việc, đặc biệt là liên quan người dân và sắp tới sẽ trình phương án lên Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, nhấn mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, dư luận nhân dân được Thành uỷ TP HCM luôn xem là nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian qua, TP HCM đã đổi mới trong phương pháp làm, chú trọng quá trình triển khai thông tin được nắm kịp thời, tổng hợp đẩy đủ, sau đó có tổ chức đánh giá, phân loại, phân tích để phân loại từng nhóm để đánh giá và xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong cho biết TP đặt yêu cầu khá cao đối với việc nắm bắt dư luận xã hội.

Theo ông Lê Quốc Phong, TPHCM đặt yêu cầu khá cao đối với việc nắm bắt dư luận xã hội và hiện thành phố có nhiều lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, với 168 đầu mối hiện nay cũng giúp thông tin cụ thể, đa dạng hơn, càng gần dân hơn, sát dân hơn thì phương pháp xử lý thông tin đòi hỏi phải sâu hơn, chất lượng hơn, vừa khoa học nhưng phải đi tận cùng của thông tin, không bỏ sót vấn đề.

Về góp ý các dự thảo văn kiện XIV của Đảng, ông Lê Quốc Phong cho biết các góp ý cho thấy những chính sách, định hướng lớn của Trung ương trong dự thảo đã chạm vào cảm xúc, tạo cảm hứng rất lớn của người dân.

"Người dân cũng bày tỏ kỳ vọng vào đại hội lần này và mong muốn tiếng nói của mình được ghi nhận, phản ánh đưa đến đại hội" – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.