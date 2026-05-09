Sức khỏe

TPHCM: Lần đầu tiên có trung tâm chấn thương chỉnh hình toàn diện "từ A-Z"

XUÂN THU

(NLĐO)-Trung tâm sẽ điều trị theo quy trình khép kín từ chẩn đoán, điều trị, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đến can thiệp chuyên sâu.

Ngày 9-5, Trung tâm Sports Medic Center chuyên điều trị bệnh cơ xương khớp và chấn thương thể thao được khánh thành đi vào hoạt động tại TPHCM. Đây là mô hình điều trị tích hợp, cá thể hóa và phục hồi vận động bài bản ngay từ đầu, thay vì phải trải qua hành trình điều trị kéo dài qua nhiều cơ sở khác nhau.

TPHCM: Lần đầu tiên có trung tâm chấn thương chỉnh hình toàn diện từ A-Z - Ảnh 1.

Trung tâm điều trị chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình vừa đi vào hoạt động tại TPHCM

Không khám chữa bệnh riêng lẻ, trung tâm sẽ điều trị đồng bộ từ chẩn đoán đến phục hồi vận động cho người bệnh cơ xương khớp và chấn thương thể thao.

Đại diện lãnh đạo trung tâm, BSCK2 Trương Công Dũng (chuyên gia lĩnh vực chấn thương chỉnh hình), cho biết nhiều người bệnh hiện nay phải đi qua nhiều nơi khác nhau để chụp MRI, tập phục hồi chức năng hay phẫu thuật. Mỗi nơi lại có một hướng tiếp cận riêng khiến quá trình điều trị kéo dài, tốn kém và dễ rơi vào tình trạng "thử - sai". Với định hướng điều trị "đúng ngay từ đầu" theo mô hình "one-stop solution", trung tâm ra đời giải quyết những trăn trở hành trình điều trị này.

"Chúng tôi mong muốn người bệnh chỉ cần đến một nơi nhưng có đầy đủ các giải pháp từ chẩn đoán, điều trị, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đến can thiệp chuyên sâu về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là mổ mà là chọn đúng hướng điều trị ngay từ đầu"-BS Dũng nhấn mạnh.

Theo Hội Cơ xương khớp Việt Nam, khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và tới 85% người trên 80 tuổi gặp các vấn đề về cơ xương khớp hoặc thoái hóa khớp. Trong khi đó, chấn thương thể thao ngày càng phổ biến ở người trẻ và người thường xuyên vận động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều người bệnh vẫn phải di chuyển qua nhiều cơ sở khác nhau để thực hiện từng bước điều trị như khám bệnh, chụp MRI, vật lý trị liệu, tiêm khớp hoặc phẫu thuật khiến quá trình điều trị bị gián đoạn.


Gia tăng rối loạn cơ - xương - khớp trong CN công nghiệp

CƠ - XƯƠNG - KHỚP.- Nhiều tiếng chuông cảnh báo về bệnh Gout và rối loạn cơ -xương - khớp đang được dóng lên từ cơ quan nghiên cứu khoa học bảo hộ lao động và các bệnh viện: Viện Quân y 108, Bệnh viện Bạch Mai, Quân y viện 175, Bệnh viện Chợ Rẫy...

TPHCM bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thể thao Cơ xương khớp
