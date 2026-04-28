TPHCM: Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 28-4, tại ấp 13, xã Bình Chánh, TPHCM, Chi bộ ấp tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hộ kinh doanh Cà phê Cô Đào. Mô hình được đặt ngay trong không gian sinh hoạt thường ngày của người dân, tạo điều kiện để dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về Bác.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại quán cà phê trong khu dân cư ấp 13, xã Bình Chánh

Công trình được thực hiện nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Không gian trưng bày nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp sách báo và mã QR giúp người dân dễ dàng tìm hiểu

Bên trong không gian, các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác được sắp xếp mạch lạc, từ hành trình tìm đường cứu nước đến những dấu mốc lớn của dân tộc. Xen kẽ là những câu nói ngắn gọn, súc tích về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, giúp người xem dễ đọc, dễ nhớ, dễ suy ngẫm.

Điểm nhấn nổi bật của mô hình là việc tích hợp mã QR tại từng cụm nội dung. Chỉ cần một thao tác quét điện thoại, người dân có thể truy cập kho dữ liệu số về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ bài viết, hình ảnh, phim tư liệu đến các mẩu chuyện kể gắn với những phẩm chất gần gũi như tiết kiệm, trách nhiệm, nêu gương.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các mã QR còn liên kết đến chuyên đề học tập, tài liệu sinh hoạt chi bộ, video tuyên truyền ngắn… giúp việc tìm hiểu về Bác trở nên trực quan, linh hoạt, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin trong thời đại số.

Ghi nhận tại buổi ra mắt, nhiều người dân tỏ ra thích thú với cách tiếp cận này. Sau những câu chuyện thường nhật, không ít người nán lại quét mã, xem tư liệu và trao đổi thêm với nhau về những điều học được từ Bác – một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt.

Mô hình góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đến gần hơn với đời sống người dân

Ông Nguyễn Minh Dũng - Bí thư Chi bộ ấp 13, cho biết mô hình được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự chung tay của người dân và hộ kinh doanh trên địa bàn. Việc đặt không gian tại quán cà phê - nơi có lượng người lui tới thường xuyên, giúp các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm dần vào đời sống một cách tự nhiên.

"Người dân có thể vừa sinh hoạt, vừa tìm hiểu về Bác thông qua tài liệu, hình ảnh, mã QR. Từ những tiếp cận giản dị đó sẽ góp phần hình thành nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày" - ông Dũng nói.

Không chỉ là nơi trưng bày, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đây còn được định hướng trở thành điểm sinh hoạt chi bộ, tổ chức chuyên đề, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đây cũng là nơi kết nối cộng đồng, chia sẻ những câu chuyện, việc làm hay trong học tập và làm theo Bác.