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Pháp luật

TPHCM: Lật tẩy đường dây mua bán trẻ em núp bóng thiện nguyện

Ý Linh

(NLĐO) - Từ những tin báo về sự xuất hiện bất thường của nhiều trẻ em tại một căn hộ cao cấp, Công an TPHCM đã lật tẩy đường dây mua bán trẻ sơ sinh.

Ngày 18-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Nhuận Gia (quốc tịch Mỹ) 11 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Đồng phạm đắc lực của Gia là Trần Thị Cẩm Tú bị phạt mức án tổng hợp 13 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Năm bị cáo khác bị phạt từ 11 - 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, thủ đoạn của đường dây này bắt đầu từ việc lợi dụng các hội nhóm mạng xã hội để tiếp cận những người mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Trần Nhuận Gia thường xuyên đăng nhập vào các nhóm như "Cho nhận con nuôi" và "Cho nhận con nuôi 2" để tìm kiếm phụ nữ vừa sinh con nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng.

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Các bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh tại tòa

Các đối tượng giao dịch mua bán bằng tiền mặt, núp bóng danh nghĩa "nhận con nuôi" để giúp các bé có một tương lai tốt đẹp hơn tại nước ngoài. Điển hình như trường hợp cháu N. được mua với giá 45 triệu đồng khi mẹ cháu không có tiền đóng viện phí, hay cháu Đ. được giao dịch với giá 35 triệu đồng. Thậm chí, có trường hợp người mẹ chỉ nhận được 13 triệu đồng do không lo được các giấy tờ theo yêu cầu của Gia.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Gia thuê căn hộ tại 1 chung cư tại TPHCM làm nơi tập kết và nuôi dưỡng các cháu bé. 

Tại đây, Gia thuê Đoàn Lê Quốc Huy với tiền công 10 triệu đồng/tháng, chuyên đưa đón trẻ đi học và trực tiếp thực hiện việc giao nhận tiền mua bán.

Đường dây này có sự phân công vai trò rõ ràng với sự tham gia của nhiều đối tượng như Võ Thị Hồng, Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân và Trần Thị Cẩm Tú để môi giới và tìm kiếm nguồn "hàng".

Trần Nhuận Gia đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng, trong đó có việc làm giả kết quả xét nghiệm ADN để chứng minh quan hệ huyết thống giữa mình và trẻ bị mua về. Gia đặt mua giấy khai sinh trên mạng, tự điền tên mình vào mục "cha ruột" để làm thủ tục xin visa xuất cảnh sang Mỹ.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền trẻ em mà còn lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước về việc nhận con nuôi để trục lợi.

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