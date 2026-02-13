HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM miễn phí vé giao thông công cộng 4 ngày

Ngọc Quý

(NLĐO) - Dịp Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM miễn vé nhiều tuyến buýt, metro số 1 và tăng chuyến phục vụ người dân vui xuân, xem pháo hoa.

Dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, hệ thống vận tải hành khách công cộng tại TPHCM sẽ tăng cường hoạt động, miễn vé nhiều loại hình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui xuân của người dân.

TPHCM miễn phí vé giao thông công cộng 4 ngày - Ảnh 1.

TPHCM sẽ miễn phí vé xe buýt trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá và nhiều tuyến khác

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vừa thông báo sẽ triển khai chương trình miễn vé rộng rãi từ ngày 16 đến 19-2-2026 (29 Tết đến Mùng 3). Cụ thể, hành khách được miễn phí trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá. Công ty Phương Trang cũng miễn vé các tuyến không trợ giá do đơn vị đảm nhận gồm 67, 109, 172, 60-1, 60-3, 60-7 và 63-1.

Riêng tuyến Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên miễn vé trong hai ngày 16 và 17-2-2026 (29 Tết và Mùng 1).

Để phục vụ người dân vui chơi tại trung tâm TP và xem pháo hoa đêm Giao thừa, tuyến metro số 1 sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động. Trong toàn bộ cao điểm Tết từ ngày 7 đến 26-2-2026, dự kiến có 4.808 lượt tàu được vận hành. Riêng đêm Giao thừa (rạng sáng 17-2), tàu xuất phát lúc 0 giờ 34 tại ga Ba Son, 0 giờ 38 tại ga Nhà hát Thành phố và từ 0 giờ 42 tại ga Bến Thành, với giãn cách 4-6 phút/chuyến để giải tỏa hành khách sau pháo hoa.

Từ ngày 18 đến 22-2, metro hoạt động 256 lượt/ngày; từ 23 đến 26-2 là 246 lượt/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ. Tổng số lượt tàu giai đoạn này đạt 2.264 lượt.

Đối với hệ thống xe buýt, hoạt động được chia làm ba giai đoạn. Trước Tết (7 đến 15-2), 106 tuyến có trợ giá sẽ điều chỉnh linh hoạt số chuyến, tập trung tăng cường tại các bến xe, sân bay. Ngày 29 Tết (16-2), các tuyến kết thúc hoạt động lúc 12 giờ; Mùng 1 (17-2) bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc lúc 17 giờ. Một số tuyến như 9, 20, 47 và 74 được bố trí thời gian hoạt động riêng, xuất bến sớm từ 3 giờ 30 đến 5 giờ tùy đầu bến. Từ Mùng 6 (22-2), 108 tuyến sẽ khôi phục biểu đồ chạy xe như ngày thường.

Với khu vực sân bay và bến xe liên tỉnh, các tuyến buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động đúng biểu đồ, sẵn sàng tăng cường khi lượng khách tăng đột biến. Công tác phối hợp điều động xe buýt hỗ trợ các bến xe liên tỉnh cũng được tăng cường.

Dịch vụ xe đạp công cộng sẽ bổ sung phương tiện tại các trạm quanh ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố. Tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông tăng cường điều phối, bảo đảm an toàn khi nhu cầu trải nghiệm tăng cao.

Một số tuyến tạm ngưng do đặc thù phục vụ sinh viên. Cụ thể, tuyến 50 và 52 ngưng từ 9 đến hết 23-2-2026; tuyến 166 ngưng từ 16 đến hết 19-2. Các tuyến không trợ giá 5 và 61-3 tạm ngưng ngày 17 và 18-2; tuyến 60-2 ngưng ngày 17-2; tuyến 60-5 và 171 ngưng từ 16 đến hết 20-2.

Trung tâm yêu cầu tuyệt đối không cho xuất bến các phương tiện không bảo đảm an toàn; tăng cường giám sát qua camera, GPS để xử lý kịp thời sự cố. Nhà chờ, trạm dừng được chỉnh trang, vệ sinh sạch đẹp; phối hợp lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự.

Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết qua website buyttphcm.com.vn, ứng dụng MultiGo hoặc tổng đài 1022 (nhánh 9).

Tin liên quan

Kế hoạch đi lại xe buýt, metro dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM

Kế hoạch đi lại xe buýt, metro dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM công bố kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ 2026, tăng cường metro, điều chỉnh xe buýt.

TPHCM: Va chạm giữa xe buýt và xe máy, 1 thanh niên tử vong

(NLĐO) - Va chạm giữa xe buýt và xe máy khiến thanh niên 23 tuổi tử vong.

Thứ sáu, đi xe buýt tại TPHCM không tốn tiền

(NLĐO) - Từ năm 2026, hành khách đi xe buýt TPHCM thanh toán bằng ví điện tử sẽ được miễn vé nhiều dịp, góp phần thúc đẩy giao thông công cộng và thanh toán số.

metro số 1 TPHCM giao thông công cộng Metro xe buýt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo