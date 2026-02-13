TPHCM miễn phí vé giao thông công cộng 4 ngày

Dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, hệ thống vận tải hành khách công cộng tại TPHCM sẽ tăng cường hoạt động, miễn vé nhiều loại hình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui xuân của người dân.

TPHCM sẽ miễn phí vé xe buýt trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá và nhiều tuyến khác

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vừa thông báo sẽ triển khai chương trình miễn vé rộng rãi từ ngày 16 đến 19-2-2026 (29 Tết đến Mùng 3). Cụ thể, hành khách được miễn phí trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá. Công ty Phương Trang cũng miễn vé các tuyến không trợ giá do đơn vị đảm nhận gồm 67, 109, 172, 60-1, 60-3, 60-7 và 63-1.

Riêng tuyến Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên miễn vé trong hai ngày 16 và 17-2-2026 (29 Tết và Mùng 1).

Để phục vụ người dân vui chơi tại trung tâm TP và xem pháo hoa đêm Giao thừa, tuyến metro số 1 sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động. Trong toàn bộ cao điểm Tết từ ngày 7 đến 26-2-2026, dự kiến có 4.808 lượt tàu được vận hành. Riêng đêm Giao thừa (rạng sáng 17-2), tàu xuất phát lúc 0 giờ 34 tại ga Ba Son, 0 giờ 38 tại ga Nhà hát Thành phố và từ 0 giờ 42 tại ga Bến Thành, với giãn cách 4-6 phút/chuyến để giải tỏa hành khách sau pháo hoa.

Từ ngày 18 đến 22-2, metro hoạt động 256 lượt/ngày; từ 23 đến 26-2 là 246 lượt/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ. Tổng số lượt tàu giai đoạn này đạt 2.264 lượt.

Đối với hệ thống xe buýt, hoạt động được chia làm ba giai đoạn. Trước Tết (7 đến 15-2), 106 tuyến có trợ giá sẽ điều chỉnh linh hoạt số chuyến, tập trung tăng cường tại các bến xe, sân bay. Ngày 29 Tết (16-2), các tuyến kết thúc hoạt động lúc 12 giờ; Mùng 1 (17-2) bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc lúc 17 giờ. Một số tuyến như 9, 20, 47 và 74 được bố trí thời gian hoạt động riêng, xuất bến sớm từ 3 giờ 30 đến 5 giờ tùy đầu bến. Từ Mùng 6 (22-2), 108 tuyến sẽ khôi phục biểu đồ chạy xe như ngày thường.

Với khu vực sân bay và bến xe liên tỉnh, các tuyến buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động đúng biểu đồ, sẵn sàng tăng cường khi lượng khách tăng đột biến. Công tác phối hợp điều động xe buýt hỗ trợ các bến xe liên tỉnh cũng được tăng cường.

Dịch vụ xe đạp công cộng sẽ bổ sung phương tiện tại các trạm quanh ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố. Tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông tăng cường điều phối, bảo đảm an toàn khi nhu cầu trải nghiệm tăng cao.

Một số tuyến tạm ngưng do đặc thù phục vụ sinh viên. Cụ thể, tuyến 50 và 52 ngưng từ 9 đến hết 23-2-2026; tuyến 166 ngưng từ 16 đến hết 19-2. Các tuyến không trợ giá 5 và 61-3 tạm ngưng ngày 17 và 18-2; tuyến 60-2 ngưng ngày 17-2; tuyến 60-5 và 171 ngưng từ 16 đến hết 20-2.