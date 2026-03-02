HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM mời gọi nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

LÊ VĨNH

(NLĐO) - UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

UBND TPHCM đã ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Theo đó, UBND TPHCM công khai thông tin hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án.

- Ảnh 1.

Vị trí Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể: đối với trường hợp có 1 nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư chiến lược đầu tiên thì cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND Thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục để công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

Theo UBND TPHCM, nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ đề xuất, trong đó thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực dự án và cam kết của nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM.

UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư lớn khoảng 128.000 tỉ đồng thuộc cảng biển đặc biệt, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 22-5-2024 và Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16-1-2025; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 16 - 1 - 2025.

Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị Quyết số 260/2025/QH15 ngày 11-12-2025).


Phó Thủ tướng chỉ đạo mới về dự án "siêu cảng" Cần Giờ

Phó Thủ tướng chỉ đạo mới về dự án "siêu cảng" Cần Giờ

Thủ tướng ủng hộ TP HCM có thêm 1 Phó Chủ tịch, chốt thời gian trình đề án xây cảng Cần Giờ

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ và TP HCM sẽ đề xuất với Ban Bí thư để thành phố có thêm một Phó Chủ tịch trong thời gian tới

Thủ tướng ủng hộ TP HCM có thêm 1 Phó Chủ tịch, chốt thời gian trình đề án xây cảng Cần Giờ

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ và TP HCM sẽ đề xuất với Ban Bí thư để thành phố có thêm một Phó Chủ tịch trong thời gian tới

UBND TP HCM thông tin tiến độ nghiên cứu xây dựng Cảng Cần Giờ

(NLĐO)- Sở Giao thông vận tải TP HCM được UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về đề án nghiên cứu xây dựng Cảng Cần Giờ.

