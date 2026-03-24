TPHCM: Một trường cao đẳng nợ lương hơn 3 năm, giảng viên phải đi giao hàng kiếm sống

Trong đơn thư phản ánh gửi đến Báo Người Lao Động, tập thể giảng viên Trường CĐ Kinh tế - Công nghệ TPHCM cho biết đã có nhiều lần đối thoại với lãnh đạo nhà trường về việc chậm trả tiền lương. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giáo viên vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.

Hơn 3 năm không có lương, chạy shipper kiếm sống

Công tác tại trường hơn 18 năm, thầy N.H. bùi ngùi nói: "Trong suốt 3 năm 5 tháng vừa qua, chúng tôi không nhận được tháng lương nào. Các thầy cô phải đi làm thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống. Có giảng viên là thạc sĩ vẫn làm shipper, chạy giao hàng để kiếm sống, phần đông người thì chọn bán hàng online".

Tập thể giảng viên Trường CĐ Kinh tế - Công nghệ TPHCM chưa thể nhận lương và thưởng Tết. Ảnh: HIAST

Trước đó, trao đổi với phóng viên tối 13-2 (26 tháng Chạp), thầy N.H cho biết HĐQT và nhà trường có thông báo sẽ trả 50% tiền nợ lương cho cán bộ, nhân viên vào 14 giờ ngày 10-2. Nhận được tin nhắn, toàn bộ thầy cô đều rất vui vì Tết năm nay sẽ tươm tất hơn. Tuy nhiên, do nguồn tiền về chậm nên lại thông báo dời sang 14 giờ ngày 11-2.

Thế nhưng, đến ngày 11-2, HĐQT gửi tin nhắn xin lỗi vì đã thất hẹn, mong nhận được sự đồng cảm từ thầy, cô. Đồng thời, xin chuyển ngày thanh toán nợ lương sang 9 giờ 30 phút sáng 12-2. Nhưng đến tối 13-2, các thầy cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

"Chúng tôi đã nhiều lần đối thoại, đối chiếu công nợ và nhận cam kết bằng văn bản từ phía nhà trường nhưng quyền lợi hợp pháp vẫn chưa được giải quyết" - thầy H. nói.

Thầy cô mong mỏi chờ nhận lương theo đúng quy định

Sai lầm trầm trọng trong quản lý nhân sự

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Trường CĐ Kinh tế - Công nghệ TPHCM, cho biết bắt đầu tiếp quản và đầu tư vào trường từ tháng 11-2025. "Ngày đọc hồ sơ kiểm toán, tôi cũng tá hỏa, rơi vào thế bị động khi trường có số nợ khổng lồ như vậy " - bà Phương cho biết.

Bà Phương cho rằng lỗ hổng nằm ở công tác quản lý của ban giám hiệu cũ. Việc nợ lương hơn 40 tháng không đơn thuần là thiếu hụt tài chính mà là hệ quả của một sai lầm trầm trọng về quản lý nhân sự.

Khi không còn năng lực tuyển sinh và đào tạo trong nhiều năm liên tiếp, thay vì chủ động chấm dứt hợp đồng, ban giám hiệu cũ lại nhập nhằng.

"Về lý, chưa chấm dứt hợp đồng lao động thì phải trả lương nhưng về tình, việc yêu cầu trả đủ lương cho khoảng thời gian hơn 3 năm không lên lớp là một áp lực bất khả thi khi nguồn thu của trường đang âm" - bà Phương phân trần.

Hiện tại, nhà đầu tư mới đã nỗ lực hoàn tất các khoản BHXH cho giảng viên và đang xoay xở dòng tiền để hỗ trợ tạm thời.

"Quan điểm của tôi là phải có trách nhiệm, không thể để thầy cô đón Tết trong nỗi buồn như vậy. Chậm nhất vào ngày 14-2 (27 tháng chạp), HĐQT sẽ chuyển tiền lương đến các thầy, cô" - bà Phương cho biết.

Tuy nhiên, đến ngày 24-3, chưa có giáo viên nào nhận được tiền lương. Phóng viên nhiều lần liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vụ việc nhưng cũng không có phản hồi.