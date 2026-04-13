Giáo dục

TPHCM: Một trường học thông báo khẩn tạm dừng bữa ăn bán trú do lo ngại ngộ độc thực phẩm

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sau sự việc 184 học sinh của Trường Tiểu học Bình Qưới Tây-TPHCM nghi ngộ độc thực phẩm, một trường học khác cũng tạm dừng bữa ăn bán trú.

Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Qưới-TPHCM) vừa thông báo đến phụ huynh học sinh toàn trường về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Căn cứ về việc  xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Tiểu học Bình Quới Tây và các quy định về việc thực hiện phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường học, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường THCS Thanh Đa trong thời gian kiểm tra cuối kỳ II, Ban giám hiệu trường thông báo tạm dừng tổ chức bán trú. 

Cụ thể, trường thực hiện tạm dừng bữa ăn bán trú từ 13-4. Thời gian dự kiến tổ chức lại khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Theo Trường THCS Thanh Đa, đối với việc học tập, các học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu của trường, không có thay đổi về nội dung hay giờ giấc các tiết học.

Một trường học thông báo khẩn tạm dừng bữa ăn bán trú sau việc 184 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Qưới) vừa có thông báo đến phụ huynh học sinh toàn trường về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh

Riêng với việc ăn uống và đưa đón: Nhà trường ngừng phục vụ cơm trưa (bán trú). Phụ huynh học sinh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con. Bên cạnh đó, dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Phụ huynh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm  của lớp nếu có nhu cầu.

Trường THCS Thanh Đa cũng cho biết sẽ thực hiện hoàn trả các khoản thu bán trú, cụ thể nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn bán trú, tiền phục vụ và quản lý bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng.

Bên cạnh đó, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nhà trường đã gửi thông báo số về việc phối hợp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức khỏe học sinh; thông báo của bếp ăn Hữu Phước về thông tin chính thức liên quan sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường kiểm tra bếp ăn và căn tin.

 Sau khi tổ chức cuộc họp lắng nghe, chia sẻ và trao đổi các ý kiến liên quan đến hoạt động bán trú của nhà trường trong tình hình hiện nay, nhà trường cam kết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời đến phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. 

Một trường học thông báo khẩn tạm dừng bữa ăn bán trú sau việc 184 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

(NLĐO) - Ghi nhận từ 5 cơ sở y tế cho thấy 184 học sinh đã đến khám vì nghi ngộ độc thực phẩm, gồm 141 ca ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú

Trước đó, theo Sở Y tế TPHCM, báo cáo của 5 cơ sở y tế trên địa bàn cho hay đã tiếp nhận 184 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Trong đó, 141 ca đang theo dõi điều trị ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú.

TPHCM: Sở GD-ĐT phát chỉ đạo khẩn về ngộ độc thực phẩm ở trường học

TPHCM: Sở GD-ĐT phát chỉ đạo khẩn về ngộ độc thực phẩm ở trường học

(NLĐO)- Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, kích hoạt ngay phương án ứng phó; tổ chức sơ cứu, chuyển học sinh đến cơ sở y tế; đồng thời giữ nguyên hiện trường...

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

(NLĐO)- Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết về sự việc nghi ngộ độc thực phẩm từ ngày 12-9, kết quả kiểm nghiệm thức ăn đều âm tính

TP HCM: Một trường tiểu học có nhiều học sinh đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm

(NLĐO)-Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, TP HCM) đã có báo cáo chi tiết về việc học sinh có hiện tượng đau bụng, ói, phải nghỉ học

