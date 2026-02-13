HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM: Nhiều trường công bố sớm dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Đặng Trinh

(NLĐO) - Nhiều trường THPT ở TPHCM đã công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) vừa công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo công bố, trường dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ đại trà. 

Cùng với công bố chỉ tiêu tuyển sinh, trường cũng thông tin về nhóm tổ hợp môn lựa chọn, đồng thời công bố khả năng thực hiện bán trú 100 sĩ số.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp. 

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hằng năm được xây dựng trên nguyên tắc số học sinh lớp 12 ra trường cùng với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có.

Nhiều trường công bố sớm dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Nhiều trường THPT ở TPHCM đã công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Điểm mới của nhiều trường THPT năm nay là thay đổi cách xây dựng nhóm môn học lựa chọn, cụ thể là 4 môn tự chọn (thay vì 3 môn như trước) cho học sinh lớp 10 kể từ năm học 2026-2027 để phù hợp với xu hướng đổi mới trong tuyển sinh của các trường ĐH. 

Các trường như THPT Bùi Thị Xuân và THPT Ten Lơ Man đã xây dựng tổ hợp linh hoạt theo hai nhóm chính: Khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa/sinh) và Khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý/giáo dục công dân), đồng thời bố trí thêm các môn hỗ trợ lựa chọn ngành nghề. 

Ngoài ra, nhà trường còn thiết kế tổ hợp kết hợp giữa các môn thuộc hai nhóm để tạo cơ hội mở rộng xét tuyển cho học sinh.

Theo quy định tuyển sinh của TPHCM, các trường THPT phải sớm xây dựng, công khai chi tiết cách tổ chức môn học lựa chọn, phương án giáo dục lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng thông tin để phụ huynh và học sinh lớp 9 chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng chọn nguyện vọng không chính xác.

Nhiều trường công bố sớm dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2.Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý

(NLĐO)- Ngữ liệu trong đề thi ngữ văn không có trong cả ba bộ sách giáo khoa. Học sinh cần chủ động đọc thêm các văn bản để có thêm nhiều trải nghiệm thực tế.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết sở dự kiến sẽ tham mưu cho UBND TPHCM phương án thi lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể vào cuối tháng 5-2026. 

Việc tham mưu phương án thời gian thi lớp 10 xuất phát từ những băn khoăn của phụ huynh về việc kết thúc năm học từ cuối tháng 5 nhưng lịch thi dự kiến trước đó vào cuối tháng 6 là quá xa, gây áp lực chờ đợi cho học sinh. 

Theo Sở GD-ĐT, kỳ thi vào lớp 10 dự kiến sẽ được tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi lớp 10 có thể rơi vào cuối tháng 5 vì thời điểm này học sinh đã kết thúc năm học.

    Thông báo