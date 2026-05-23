TPHCM phát động toàn dân tập luyện môn bơi

Ngọc Giang

(NLĐO)- TPHCM triển khai tuyên truyền người dân, đặc biệt là trẻ em tích cực tập luyện môn bơi, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Ngày 23-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2026.

Theo Ban tổ chức, thời gian qua tình trạng tai nạn đuối nước vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp nghỉ hè khi nhu cầu vui chơi, tắm biển, tham gia các hoạt động ngoài trời tăng cao.

TPHCM: Phát động toàn dân học bơi để phòng, chống đuối nước - Ảnh 1.

Các đại biểu và rất đông các em học sinh hưởng ứng tham gia

VIDEO: Phát động toàn dân học bơi để phòng, chống đuối nước tại TPHCM

Mục đích của chương trình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là trẻ em tích cực tập luyện môn bơi; trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước trong trường học và cộng đồng dân cư hướng đến mục tiêu trang bị kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên.

TPHCM: Phát động toàn dân học bơi để phòng, chống đuối nước - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ khuấy động chương trình

Thời gian tới ngành văn hóa và thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, trường học, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phổ cập bơi, tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước để nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Tại chương trình, đông đảo học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng mặc áo phao đúng cách và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước.

TPHCM: Phát động toàn dân học bơi để phòng, chống đuối nước - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cảm ơn các đơn vị tài trợ và đồng hành

Chương trình được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ nhỏ và nhiều hoạt động khác.

