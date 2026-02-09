TPHCM: Phường Diên Hồng tưng bừng đón xuân

Tối 9-2 (22 tháng Chạp), Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ 2026, khai mạc triển lãm sách với chuyên đề "Mừng 96 mùa xuân dâng Đảng".

Lãnh đạo phường Diên Hồng thực hiện nghi thức khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ 2026

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 của phường Diên Hồng diễn ra từ ngày 9 đến 16-2 (từ 22 đến 29 tháng Chạp).

Phát biểu khai mạc Hội xuân, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng cho biết Hội xuân năm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong đó, có kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đồng thời hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày sách "96 mùa xuân dâng Đảng"

Trong khuôn khổ Hội xuân, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng còn tổ chức không gian trưng bày sách "96 mùa xuân dâng Đảng" nhằm giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, ấn phẩm ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng qua các chặng đường lịch sử.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại đêm khai mạc

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều hoạt động đặc sắc. Đơn vị tổ chức các gian hàng tiểu cảnh trang trí Tết, ông đồ khai chữ, không gian Tết xưa, phố hoa xuân Bắc Hải, Thành Thái, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt…

Ông đồ cho chữ

Hội xuân là sự hòa quyện giữa niềm tự hào chính trị và giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Người dân vui xuân, chụp ảnh tại các tiểu cảnh tái hiện không gian Tết xưa