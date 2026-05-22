TPHCM: Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tân Hưng hiện là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất và công nghệ. Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng được xem là động lực để cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hợp tác, tận dụng cơ hội phát triển sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng còn nhằm tạo diễn đàn tập hợp các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội. Hội cũng được kỳ vọng là cầu nối góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi và bền vững.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường mang ý nghĩa đặc biệt khi địa phương đang bước vào giai đoạn mới sau khi hợp nhất các phường Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng và Tân Hưng.

Theo ông Thiện, nền tảng phát triển của một địa phương không chỉ là hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị sản xuất và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

"Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng không chỉ là nơi sinh hoạt nghề nghiệp mà còn là "chất keo gắn kết", là "bệ phóng mới" cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương" - ông Nguyễn Minh Thiện nhấn mạnh.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng đã trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp địa phương.