Thời sự Chính trị

TPHCM siết các đoàn đi nước ngoài bằng ngân sách

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM chỉ xem xét cử đoàn đi nước ngoài khi thật sự cần thiết, phục vụ trực tiếp việc phát triển kinh tế - xã hội hoặc nhiệm vụ chính trị quan trọng

UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 45 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Tại Chỉ thị, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm.

Trong đó, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán HĐND TPHCM giao; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lớn hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng dự phòng ngân sách, chỉ sử dụng cho các nhiệm vụ thực sự cấp bách.

Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì rà soát tổng thể cơ cấu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2026-2030; tham mưu phương án tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, phấn đấu giữ dưới 50% tổng chi, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển tiệm cận 70%; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách dự phòng và bổ sung ngân sách, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, hạn chế tối đa phát sinh ngoài dự toán và không để ảnh hưởng đến cân đối ngân sách.

Giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết, chưa cấp bách; hạn chế phát sinh nhiệm vụ chi ngoài dự toán; không tham mưu, đề xuất bổ sung kinh phí đối với nhiệm vụ không thật sự cấp thiết.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND TPHCM rà soát, tham mưu quản lý chặt chẽ các đoàn đi nước ngoài sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ xem xét cử đoàn khi thật sự cần thiết, bảo đảm có kế hoạch đoàn ra, mục đích chuyến đi, thành phần, kinh phí theo đúng quy định và có sản phẩm đầu ra cụ thể, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội hoặc nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.

Mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức tối đa 2 đoàn ra/năm; trường hợp đặc thù phải báo cáo Thường trực UBND TPHCM xem xét, cho ý kiến.

    Thông báo