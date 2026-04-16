TPHCM: Tăng cường thanh tra, xử lý đơn vị nợ BHXH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 403/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 trên địa bàn thành phố (TP).

Theo kế hoạch, TPHCM đề ra các mục tiêu: số người tham gia BHXH bắt buộc đạt tỉ lệ 100% so với kế hoạch giao hằng năm; số người tham gia BHXH tự nguyện năm sau cao hơn năm trước đạt từ 5% trở lên; đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 6.671.804 người tham gia BHXH (trong đó có ít nhất 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện); phấn đấu đến năm 2030 tỉ lệ người tham gia BHXH đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cùng với đó, kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

Cán bộ BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Để đạt các mục tiêu trên, một trong những giải pháp chủ yếu mà TPHCM đặt ra là đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH. Cụ thể, UBND TP giao Thanh tra, Sở Nội vụ TP phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tổ chức hoặc phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đơn vị sử dụng người lao động về lĩnh vực BHXH và pháp luật khác liên quan, nhất là đơn vị có phát sinh nợ đóng, chậm đóng BHXH kéo dài;

Xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, trong đó, kiên quyết xử lý đối với trường hợp có biểu hiện chậm đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động theo quy định thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các ngành, lĩnh vực (cơ quan quản lý Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động) với cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

UBND TP giao Công an TP chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động phối hợp Sở Nội vụ, BHXH, LĐLĐ TP, thống nhất trường hợp cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về chính sách BHXH, sớm triển khai công tác điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự về BHXH.

Đối với Thuế TP, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm soát chi phí về tiền lương, BHXH, đảm bảo việc trích nộp BHXH theo đúng quy định để xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; yêu cầu đơn vị phải tham gia BHXH đúng quy định cho người lao động khi quyết toán thuế; đôn đốc, chỉ đạo Thuế cơ sở tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin cho cơ quan BHXH về danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động, có kê khai thuế, cá nhân hưởng tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập khi kê khai, tính nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra tình hình đăng ký tham gia BHXH cho người lao động của các đơn vị sử dụng lao động.

Riêng UBND phường, xã, đặc khu, bên cạnh việc ban hành các quyết định thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH theo quy định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH đến người dân nhằm nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như trách nhiệm của người tham gia BHXH.