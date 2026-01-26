TPHCM tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2 cho 3.829 đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026 đối với 3.829 đảng viên.

Sáng 26-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho đảng viên Tô Bửu Giám; Ảnh: LÊ VĨNH

Trong đó tặng Huy hiệu Đảng đối với 3.800 đảng viên. Cụ thể, tặng Huy hiệu Đảng 80 năm đối với 13 đảng viên, Huy hiệu Đảng 75 năm đối với 2 đảng viên, Huy hiệu Đảng 70 năm đối với 15 đảng viên, Huy hiệu Đảng 65 năm đối với 65 đảng viên, Huy hiệu Đảng 60 năm đối với 208 đảng viên.

Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm đối với 217 đảng viên, Huy hiệu Đảng 50 năm đối với 243 đảng viên, Huy hiệu Đảng 45 năm đối với 891 đảng viên, Huy hiệu Đảng 40 năm đối với 1.264 đảng viên, Huy hiệu Đảng 30 năm đối với 882 đảng viên.

Truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 29 đảng viên. Cụ thể, Huy hiệu Đảng 65 năm đối với 2 đảng viên, Huy hiệu Đảng 60 năm đối với 6 đảng viên, Huy hiệu Đảng 55 năm đối với 1 đảng viên, Huy hiệu Đảng 45 năm đối với 11 đảng viên, Huy hiệu Đảng 40 năm đối với 3 đảng viên, Huy hiệu Đảng 30 năm đối với 6 đảng viên.

Trong sáng 26-1, lãnh đạo TPHCM đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Kiến Văn, ngụ phường Thới An; Ảnh: PHẠM DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, ngụ phường Tân Sơn Hòa; Ảnh: GIANG NAM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngươn Quân, ngụ phường Nhiêu Lộc; Ảnh: PHAN ANH