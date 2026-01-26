TPHCM tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2 cho 3.829 đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026 đối với 3.829 đảng viên.
Trong đó tặng Huy hiệu Đảng đối với 3.800 đảng viên. Cụ thể, tặng Huy hiệu Đảng 80 năm đối với 13 đảng viên, Huy hiệu Đảng 75 năm đối với 2 đảng viên, Huy hiệu Đảng 70 năm đối với 15 đảng viên, Huy hiệu Đảng 65 năm đối với 65 đảng viên, Huy hiệu Đảng 60 năm đối với 208 đảng viên.
Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm đối với 217 đảng viên, Huy hiệu Đảng 50 năm đối với 243 đảng viên, Huy hiệu Đảng 45 năm đối với 891 đảng viên, Huy hiệu Đảng 40 năm đối với 1.264 đảng viên, Huy hiệu Đảng 30 năm đối với 882 đảng viên.
Truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 29 đảng viên. Cụ thể, Huy hiệu Đảng 65 năm đối với 2 đảng viên, Huy hiệu Đảng 60 năm đối với 6 đảng viên, Huy hiệu Đảng 55 năm đối với 1 đảng viên, Huy hiệu Đảng 45 năm đối với 11 đảng viên, Huy hiệu Đảng 40 năm đối với 3 đảng viên, Huy hiệu Đảng 30 năm đối với 6 đảng viên.
Trong sáng 26-1, lãnh đạo TPHCM đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.
Bình luận (0)