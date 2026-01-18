TPHCM: Thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế kiểm định chăm sóc sức khỏe

Để đạt được chứng nhận này, 3 đơn vị phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau

Ba đơn vị được trao chứng nhận AACI gồm: Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và Phòng khám Đa khoa SAIGON-ITO Tân Bình.



Để đạt được chứng nhận này, 3 đơn vị phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau, trong đó đặc biệt tập trung vào các khía cạnh như chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế.

Ông Lê Bình Phương, Giám đốc AACI Việt Nam, cho biết việc đạt chứng nhận AACI không chỉ là bước tiến chiến lược trong hệ thống quản lý chất lượng nội bộ mà còn góp phần nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hướng đến một hệ thống y tế an toàn - chất lượng - bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm.

GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội y tế tư nhân Việt Nam, đánh giá cao thành tựu của Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn-ITO không chỉ là kết quả của riêng một đơn vị mà còn phản ánh sự trưởng thành của y tế tư nhân Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua.

"Cách đây 25 năm, cả nước chỉ có khoảng 25 bệnh viện tư nhân, nhiều cơ sở gặp khó khăn do cơ chế, chính sách chưa đồng bộ. Đến nay, Việt Nam có gần 500 bệnh viện tư nhân với khoảng 50.000 giường bệnh, nhiều cơ sở làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao. Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế không phân biệt công – tư, hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách bền vững" - GS Đệ nhấn mạnh.

Chứng nhận AACI là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban Kiểm định Quốc tế Mỹ. Tiêu chuẩn AACI là một bộ tiêu chí quốc tế quan trọng, tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và trải nghiệm bệnh nhân. Để đạt được chứng nhận AACI, các cơ sở y tế phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe, đảm bảo mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế.





