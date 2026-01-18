TPHCM: Thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế kiểm định chăm sóc sức khỏe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế kiểm định chăm sóc sức khỏe

Hải Yến

(NLĐO) - Ngày 18-1, Hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO công bố đạt chứng nhận chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AACI (Mỹ) về chất lượng y tế và an toàn người bệnh.

TPHCM ghi nhận thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế AACI - Ảnh 1.

Để đạt được chứng nhận này, 3 đơn vị phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau

Ba đơn vị được trao chứng nhận AACI gồm: Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và Phòng khám Đa khoa SAIGON-ITO Tân Bình. 

Để đạt được chứng nhận này, 3 đơn vị phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau, trong đó đặc biệt tập trung vào các khía cạnh như chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế.

TPHCM ghi nhận thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế AACI - Ảnh 2.

Tiêu chuẩn này đặc biệt tập trung vào các khía cạnh như chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn..

Ông Lê Bình Phương, Giám đốc AACI Việt Nam, cho biết việc đạt chứng nhận AACI không chỉ là bước tiến chiến lược trong hệ thống quản lý chất lượng nội bộ mà còn góp phần nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hướng đến một hệ thống y tế an toàn - chất lượng - bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm.

GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội y tế tư nhân Việt Nam, đánh giá cao thành tựu của Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn-ITO không chỉ là kết quả của riêng một đơn vị mà còn phản ánh sự trưởng thành của y tế tư nhân Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. 

"Cách đây 25 năm, cả nước chỉ có khoảng 25 bệnh viện tư nhân, nhiều cơ sở gặp khó khăn do cơ chế, chính sách chưa đồng bộ. Đến nay, Việt Nam có gần 500 bệnh viện tư nhân với khoảng 50.000 giường bệnh, nhiều cơ sở làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao. Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế không phân biệt công – tư, hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách bền vững" - GS Đệ nhấn mạnh.

Chứng nhận AACI là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban Kiểm định Quốc tế Mỹ. Tiêu chuẩn AACI là một bộ tiêu chí quốc tế quan trọng, tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và trải nghiệm bệnh nhân. Để đạt được chứng nhận AACI, các cơ sở y tế phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe, đảm bảo mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế.


Tin liên quan

TP HCM: Chỉ 18% trường học đạt tiêu chuẩn tiếng ồn

TP HCM: Chỉ 18% trường học đạt tiêu chuẩn tiếng ồn

(NLĐO) - Với 3.355 phòng học và phòng chức năng tại 22 quận, huyện trên địa bàn TP HCM chỉ có 18% trường học đạt tiêu chuẩn tiếng ồn

Tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe Bộ Y tế vừa ban hành có gì mới?

(NLĐO) - Từ năm 2025, tiêu chuẩn sức khỏe và việc khám sức khỏe người lái xe có nhiều điểm mới, trong đó có thay đổi về xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn

Đề xuất mới nhất về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe

(NLĐO) - Tại dự thảo mới về sức khoẻ người lái xe, Bộ Y tế đề xuất các quy định về việc khám sức khỏe người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng

chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế nhân viên y tế kiểm định chất lượng hàng đầu thế giới Y tế Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo