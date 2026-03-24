TPHCM thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

TPHCM đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án kết nối sân bay Long Thành. Trong ảnh: Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp khai thác tuyến chính vào ngày 31-3

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP trước đó; đồng thời rà soát, đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ chung của các dự án.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu chấn chỉnh nhà thầu, tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026 theo cam kết.

Với dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phải khẩn trương hoàn thành các hạng mục, hoàn tất thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để đưa tuyến chính thuộc dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31-3-2026.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất.

Riêng dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, Sở Xây dựng được giao khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30-3-2026, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành, UBND TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2030.

Đối với tuyến metro đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm, UBND TPHCM chỉ ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm còn chậm tiến độ như thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, xác định phương án tuyến và quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, nếu tiếp tục chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, các sở, ngành tiếp tục triển khai theo chỉ đạo trước đó; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để UBND TP xem xét, chỉ đạo.

