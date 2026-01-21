TPHCM tiên phong ứng dụng y học giấc ngủ trong huấn luyện thể thao thành tích cao

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM và Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM hôm 21-1.

Ông Cao Văn Chóng trao thư cảm ơn cho các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa y học giấc ngủ trở thành nền tảng khoa học trong huấn luyện thể thao thành tích cao. Lễ ký kết là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM trong việc chuẩn hóa nền tảng y học thể thao hiện đại, lấy sức khỏe và hiệu suất của vận động viên làm trung tâm.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 50 đại biểu, gồm ông Cao Văn chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và ông Lý Đại Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM.

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh thực hiện các định hướng lớn về phát triển thể thao theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành trung tâm thể thao hiện đại, có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM và Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM là đơn vị đầu mối trực tiếp tổ chức, điều phối và triển khai các nội dung hợp tác. Thông qua chương trình hợp tác này, các kết quả nghiên cứu, chuẩn mực y học giấc ngủ và giải pháp khoa học sẽ từng bước được đưa vào thực tiễn công tác đào tạo, huấn luyện, chăm sóc và theo dõi vận động viên các đội tuyển.

Nội dung hợp tác tập trung xây dựng chương trình phối hợp toàn diện, có chiều sâu và lộ trình dài hạn, hướng tới hình thành hệ sinh thái khoa học - y học thể thao hiện đại. Các nội dung trọng tâm bao gồm: đào tạo và phổ cập kiến thức về vệ sinh giấc ngủ thể thao cho huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và vận động viên; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về giấc ngủ, hồi phục, phòng ngừa chấn thương và tối ưu hiệu suất thi đấu; ứng dụng các phương pháp đánh giá đa ký giấc ngủ kết hợp tâm lý học thể thao nhằm hướng tới mô hình huấn luyện cá thể hóa dựa trên bằng chứng khoa học.

Ông Cao Văn chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng nghiên cứu khả năng phối hợp xây dựng chương trình đào tạo nghề y học thể thao dành cho vận động viên, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp sau thi đấu; đồng thời từng bước triển khai đề án thành lập Chi hội Y học Giấc ngủ Thể thao trực thuộc Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, tạo đầu mối chuyên môn sâu kết nối giữa hệ thống khoa học y sinh và mạng lưới huấn luyện thể thao thành tích cao của TP HCM và cả nước.

Ngay sau đó, Hội thảo khoa học chuyên đề "Y học Giấc ngủ và tầm quan trọng trong hoạt động thể dục thể thao" diễn ra. Hội thảo tập trung phân tích vai trò của giấc ngủ trong quá trình phục hồi, thích nghi sinh lý, phòng chống chấn thương và ảnh hưởng của rối loạn giấc ngủ đến thành tích thi đấu của vận động viên.

Các tham luận chuyên môn được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành như GS.TSKH. Dương Quý Sỹ - Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam; PGS.TS. Lê Khắc Bảo - Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM; PGS.TS. Nguyễn Như Vinh - Phó Chủ tịch Hội, Trưởng khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Sự kiện thể hiện quyết tâm của TP HCM trong việc tiên phong kết nối khoa học y sinh hiện đại với thực tiễn huấn luyện thể thao, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, hướng tới mục tiêu phát triển thể thao bền vững và đạt chuẩn quốc tế.