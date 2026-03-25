TPHCM tìm cách tăng mức sinh, tạo môi trường thuận lợi để nam, nữ hẹn hò

Mục tiêu là nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thích ứng với già hóa dân số; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố.

Vận động không kết hôn muộn, không sinh con muộn

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, TPHCM cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, tuyên truyền về lợi ích của việc sinh đủ hai con. Vận động không kết hôn muộn, không sinh con muộn và sinh đủ hai con. Chú trọng đối tượng tác động là nam, nữ thanh niên chưa kết hôn và các cặp vợ chồng chưa sinh đủ hai con.

TPHCM tạo môi trường thuận lợi để nam, nữ thanh niên giao lưu, kết bạn, tìm hiểu, hẹn hò và tiến tới hôn nhân.

Lựa chọn triển khai mô hình hỗ trợ, khuyến khích sinh đủ hai con phù hợp. Điển hình như can thiệp giảm tình trạng kết hôn muộn, tạo môi trường thuận lợi để nam, nữ thanh niên giao lưu, kết bạn, tìm hiểu, hẹn hò và tiến tới hôn nhân; nâng cao hiểu biết về tránh thai, tình dục an toàn, kỹ năng sống.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, sinh con, nhất là người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Cụ thể, hỗ trợ khám thai, quản lý và theo dõi thai sản, gói dịch vụ sinh đẻ, gói dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Hỗ trợ, khuyến khích các dịch vụ thân thiện với người lao động có con nhỏ tại khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ đón trẻ, trông trẻ; ngân hàng sữa mẹ…

Cấp phát phương tiện tránh thai tại nhà

Cũng trong năm 2026, TPHCM củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Đảm bảo mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được thuận tiện tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng, gồm cả hỗ trợ sinh sản và dự phòng vô sinh.

Tổ chức các loại hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thường xuyên; khám lưu động tại cộng đồng, chú trọng đối tượng khó tiếp cận; địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bảo đảm miễn phí biện pháp tránh thai cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người làm việc trên biển trước khi đi biển dài ngày (từ 15 ngày trở lên) và khi cập bờ vào các âu thuyền tại các xã ven biển có từ 200 người trở lên làm việc trên biển.

Huy động tối đa việc cấp phát phương tiện tránh thai phi lâm sàng tại nhà cho đối tượng có nhu cầu, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ tránh thai trên địa bàn.

Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số. Xây dựng chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân khi tham gia dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đào tạo, tập huấn chuyên môn về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho y tế tuyến cơ sở.

Vận động phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh; trẻ sơ sinh được thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh.

Mở rộng hoạt động khám, siêu âm, xét nghiệm, tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung, điều trị các bệnh phụ khoa thông thường và truyền thông, tư vấn cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cho công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp.