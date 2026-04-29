Thời sự

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải

QUỐC ANH

(NLĐO) - Hiện nay, khu vực TPHCM cũ, người dân đã chi trả một phần tiền vận chuyển rác thải sinh hoạt, trong khi đó 2 khu vực còn lại chỉ trả tiền thu gom rác.

Chiều 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của UBND TPHCM ban hành quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Phân chia 8 nhóm khu vực

Theo dự thảo, TPHCM phân thành 8 nhóm khu vực chi trả mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (đứng); ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chủ trì hội nghị.

Trong đó, đối với trường hợp chưa phân loại chất thải rắn tại nguồn hoặc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa đúng quy định, ở mỗi nhóm tiếp tục phân chia thành 3 nhóm nhỏ: hộ gia đình, phòng trọ, chủ nguồn thải nhỏ.

Trong đó, ở nhóm 1, hộ gia đình chia thành 3 mức giá. Hộ gia đình từ 1-2 người, giá dịch vụ thu gom (chưa VAT) là 31.000 đồng/tháng, giá dịch vụ vận chuyển là là 11.000 đồng/tháng. Hộ gia đình từ 3-5 người, giá dịch vụ thu gom là 61.000 đồng/tháng, giá thu gom 23.000 đồng/tháng. Hộ gia đình 6 người trở lên, giá thu gom 92.000 đồng/tháng, giá vận chuyển 34.000 đồng/tháng.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 2.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tóm tắt dự thảo

Tương tự, phòng trọ cũng chia 3 mức giá. Cụ thể, phòng trọ từ 1-2 người mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển như hộ gia đình 1-2 người. Phòng trọ 3 người mức thu giá thu gom và vận chuyển lần lượt là 46.000 đồng/tháng và 17.000 đồng/tháng. Phòng trọ 4 người là 61.000 đồng/tháng và 23.000 đồng/tháng.

Chủ nguồn thải nhỏ chia thành 4 mức. Cụ thể, mức 1, phát sinh từ 126 kg/tháng trở xuống, giá dịch vụ thu gom là 61.000 đồng/tháng, giá dịch vụ vận chuyển là 23.000 đồng/tháng.

Mức 2, phát sinh trên 126 kg/tháng đến 250 kg/tháng, giá thu gom 91.000 đồng/tháng, giá vận chuyển 34.000 đồng/tháng. Mức 3, phát sinh trên 250 kg/tháng đến dưới 500 kg/tháng, giá thu gom 182.000 đồng/tháng, giá vận chuyển 68.000 đồng/tháng.

Mức 4, phát sinh trên 500 kg/tháng đến dưới 900 kg/tháng, giá thu gom 486 đồng/kg, giá vận chuyển 180 đồng/kg.

Nhóm 8 là đặc khu Côn Đảo. Hộ gia đình 1-2 người giá thu gom 9.000 đồng/tháng, giá vận chuyển 8.000 đồng/tháng. Chủ nguồn thải phát sinh trên 500 kg/tháng đến dưới 900 kg/tháng, giá thu gom 217 đồng/kg, giá vận chuyển 182 đồng/kg.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 3.

Xe ép rác nhận rác từ xe thô sơ trên đường Điện Biên Phủ (chiều 28-4).

Dự thảo cũng quy định mức giá trường hợp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng quy định; mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng cho nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí.

Bảo đảm bình đẳng

Hội nghị lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, phản biện. Trong đó, nhiều đại biểu thống nhất cần thiết sớm ban hành mức giá để bảo đảm sự bình đẳng của người dân 3 khu vực trước đây.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 4.

Luật sư Trương Thị Hòa góp ý tại hội nghị

Luật sư Trương Thị Hòa mong muốn ban hành giá dịch vụ lần này góp phần giải quyết quyền lợi người thu gom rác vì rất vất vả. Ngoài ra, luật sư Hòa cũng đề nghị thống nhất UBND cấp xã được giữ lại chi phí quản lý thu giá dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 6% trên tổng số tiền thu được, thay vì 6% cho phường và 8% cho xã, đặc khu.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 5.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất áp dụng túi rác có định mức để quản lý khối lượng rác tại hộ gia đình.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Hậu, kiến nghị cần xem xét bổ sung các quy định về miễn, giảm giá dịch vụ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để đảm bảo tính nhân văn của chính sách môi trường.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tiếp thu và phản hồi ý kiến đại biểu.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phản hồi ý kiến đại biểu

Theo ông Nguyên, hiện nay 3 khu vực có mức thu giá dịch vụ khác nhau. Khâu thu gom, người dân đóng tiền trực tiếp cho đơn vị thu gom (nhà nước không bù đắp ngân sách).

Khâu vận chuyển, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây ngân sách nhà nước vẫn bù đắp. Còn TPHCM thu được một phần, ngân sách bù đắp một phần. Trong khi đó, khâu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì nhà nước vẫn chi toàn bộ.

"Đặc biệt là TP HCM đi đầu cả nước, từ năm 2019 đã thu giá dịch vụ vận chuyển bù đắp ngân sách và thu tiền vận chuyển từ người dân bù đắp ngân sách được 855 tỉ đồng", Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nói.

Theo ông Nguyên, từ thực tế đó, lãnh đạo TPHCM đặt vấn đề cần có sự bảo đảm về ngân sách cũng như tính bình đẳng tương đối cho người dân 3 khu vực. "Tại sao người đóng tiền vận chuyển, người thì chưa?" – ông Nguyên nói.

Do đó, thành phố chỉ đạo đưa ra phương án hợp lý, khoa học nhất, để tạm thời thực hiện năm 2026, bảo đảm bình đẳng giữa người dân 3 khu vực.

TPHCM tính lại giá thu gom, vận chuyển rác thải - Ảnh 7.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu sẽ hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND TPHCM ban hành quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định mức giá trong dự thảo đối với khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu bảo đảm tính khoa học, tính thực tế và tránh xáo trộn.

Trong quá trình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND TP HCM ban hành quy định quản lý chất thải rắn tại nguồn áp dụng đồng bộ từ năm 2027.

Theo đó, xây dựng kế hoạch phân loại rác tại nguồn của thành phố theo định hướng phân rác thải thành 2 loại, phù hợp công nghệ đốt rác phát điện tại các dự án đang triển khai, gồm rác thải có thể tái chế và rác thải còn lại.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để đấu thầu. Người dân thải rác nhiều thì sẽ trả tiền nhiều, không còn phân biệt khu vực.

Ngoài ra, thành phố đang triển khai theo hướng người dân sẽ mua túi chứa rác (mệnh giá theo số ký). Thành phố sẽ giao các cơ quan phân phối túi rác. Theo giá dịch vụ đã được xây dựng cụ thể mà thanh toán chi phí cho các khâu thu gom, vận chuyển, xử lý.

Phân loại rác tại nguồn đâu quá khó!

Theo Nghị định 45 năm 2022 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sinh hoạt, không sử dụng bao bì

TP HCM: Cấp bách chuyển đổi công nghệ xử lý rác

TP HCM mỗi ngày thải ra 13.000 tấn rác thải sinh hoạt. Chuyển đổi công nghệ xử lý rác hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế và cải thiện môi trường sống

"Nói không" với rác thải nhựa

Đến năm 2031, Hà Nội sẽ dừng hoàn toàn việc sản xuất, nhập khẩu nhựa dùng một lần, trừ các sản phẩm đạt nhãn sinh thái Việt Nam

xử lý chất thải thu gom rác
