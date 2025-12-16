HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM tổ chức bình chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Năm 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng với TPHCM, gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp Hội đồng Bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của thành phố năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng với thành phố, gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước.

TPHCM công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2025 gắn liền kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Ảnh 1.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong những sự kiện nổi bật nhất của TPHCM năm 2025; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong đó, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - dấu mốc lịch sử trọng đại, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM và đất nước.

Trong năm 2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn TPHCM cũng được tổ chức thành công, tạo sự đồng thuận trong định hướng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân vào chặng đường phía trước.

Đặc biệt, TPHCM vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động là niềm tự hào chung của các thế hệ, tiếp thêm động lực để thành phố không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng được ban hành, tạo hành lang pháp lý và động lực mới cho sự phát triển của TPHCM, tiêu biểu là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vừa được Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, còn có Nghị quyết 222/2025 về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, định hướng TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước...

Trong bối cảnh đó, việc xem xét và bình chọn các dấu ấn tiêu biểu được hội đồng thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm lựa chọn đúng những kết quả thật sự nổi bật, có ý nghĩa.

Các dấu ấn được xác định phải mang tính phổ biến, đại diện và thống nhất, phản ánh đặc trưng chung của thành phố mới, gắn với đời sống nhân dân và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TPHCM, trước mắt tổ chức họp bình chọn 15 dấu ấn trong số 65 dấu ấn đã được đề xuất, để trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, thành lập tổ thư ký giúp việc hội đồng để rà soát, biên tập lại các dấu ấn được bình chọn, lấy ý kiến người dân. Bảo đảm hoàn thành các nội dung này trình UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 25-12. Sau đó, TPHCM sẽ tổ chức công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2025.

bình chọn TPHCM 10 dấu ấn nổi bật TPHCM bình chọn 10 dấu ấn nổi bật 10 dấu ấn nổi bật TPHCM năm 2025
