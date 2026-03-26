Thời sự Chính trị

TPHCM vừa bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập

Thiện An

(NLĐO) - Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch

Ngày 26-3, Thanh tra TPHCM tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 (đợt 1) theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan.

Hội nghị có sự tham dự, chứng kiến và giám sát của đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trung tâm Báo chí TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

TPHCM bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh: VÂN PHẠM

Hoạt động bốc thăm được triển khai theo Kế hoạch số 23/KH-TTTP-P9 ngày 16-3-2026 của Chánh Thanh tra TPHCM, với mục tiêu lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc phạm vi quản lý để tiến hành xác minh. Cách làm này giúp hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, đồng thời nâng cao tính răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi vi phạm.

TPHCM bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 2.

Lập biên bản kết quả bốc thăm. Ảnh: VÂN PHẠM

Trong đợt 1, có 14 cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia, với tổng cộng 58 người thuộc diện kê khai được đưa vào danh sách bốc thăm xác minh. Số lượng người được xác minh tương ứng khoảng 10% tổng số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm (năm 2025) thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra TPHCM.

Theo Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra TPHCM Nguyễn Thị Kim Hằng, quy trình bốc thăm được thực hiện chặt chẽ, mỗi phiếu tương ứng với một cá nhân trong danh sách kê khai; kết quả lựa chọn căn cứ hoàn toàn vào số thứ tự trên phiếu bốc thăm, bảo đảm tính ngẫu nhiên, công bằng và không can thiệp.

Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập không chỉ là bước triển khai kỹ thuật theo quy định, mà còn thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững của thành phố.

Đồng Nai xác minh tài sản, thu nhập của 25 cán bộ

Đồng Nai xác minh tài sản, thu nhập của 25 cán bộ

(NLĐO)-25 cán bộ thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) và Tổng Công ty Dofico sẽ được xác minh tài sản, thu nhập.

Xác minh tài sản 11 cá nhân liên quan vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(NLĐO) - Cơ quan điều tra đề nghị tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin về các bất động sản, nhà máy, tài sản.... và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 11 người liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tối ưu công tác xác minh tài sản

UBND TP HCM vừa có báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 gửi Thanh tra Chính phủ.

