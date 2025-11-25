HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM xử lý 5 tiểu thương lấn chiếm lòng lề đường bán 1.000 con chim hoang dã

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Việc kinh doanh chim hoang dã không có nguồn gốc sẽ bị xử lý, người nuôi chim cảnh cũng cần chú ý

Tối 25-11, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM – Sở Nông nghiệp và môi trường TP HCM) trên đường Trịnh Hoài Đức (phường Chợ Lớn), hàng loạt lồng chim lớn nhỏ đặt tạm trước trụ sở.

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 1.

Tang vật từ "chợ chim" tự phát

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 2.

Những chú chim bị nhốt chen chúc

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 3.

Những lồng chim này sẽ được chuyển đến trạm cứu hộ

Bên trong, lực lượng kiểm lâm đang làm việc với 5 chủ hàng trước khi hoàn tất hồ sơ, đưa những chú chim này về trạm cứu hộ theo quy định.

Ông Lê Thanh Liêm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thông tin, sáng cùng ngày đơn vị phối hợp cùng Công an phường Chợ Lớn tiến hành ra quân xử lý điểm kinh doanh chim cảnh vỉa hè trên đường Thuận Kiều và tạm giữ toàn bộ tang vật tại đây.

Khoảng 1.000 con chim hoang dã sẽ bị tịch thu, chuyển trạm cứu hộ

Vi phạm của các tiểu thương này là kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường và kinh doanh động vật hoang dã không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các loại chim được tạm giữ rất đa dạng như: chim cu, ri, sẻ, chào mào…

Theo ông Liêm, hiện tại, có nhiều cơ sở gây nuôi động vật hoang dã được cấp phép, người kinh doanh mua hàng tại đây sẽ có những giấy tờ hợp lệ là bảng kê lâm sản kèm xác nhận của kiểm lâm chứng nhận rằng con vật đó có nguồn gốc hợp pháp từ gây nuôi.

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 5.

Những loại chim có giá trị cao có lồng riêng

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 6.

Theo quy định, chim nuôi cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 7.

Những chú chim co cụm trong lồng

Thông tin thêm với phóng viên, ông Lâm Tùng Quế, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho hay hoạt động kiểm tra trên được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM về triển khai thực hiện kế hoạch Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNNMT ngày 17/10/2025, trên địa bàn TP HCM để ngăn chặn các hành vi mua bán động vật hoang dã...

TPHCM xử lý tiểu thương lấn chiếm lòng đường bán chim hoang dã trái phép - Ảnh 8.

Lực lượng kiểm lâm làm việc với các chủ hàng đến tối

Trong thời gian tới, kiểm lâm TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh chim, động vật hoang dã tự phát trên địa bàn.

Trường hợp động vật hoang dã có nguồn gốc sẽ yêu cầu tiểu thương chấm dứt việc kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chuyển sang các điểm hợp pháp.

    Thông báo