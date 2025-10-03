Tra cứu 83 xe đi vào đường cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tra cứu 83 xe đi vào đường cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường cắt ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam

Hai năm qua, tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường cắt ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc phường Hạnh Thông, TP HCM) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do người lái xe quay đầu tại nơi cấm quay đầu, đi vào khu vực cấm (đi từ đường song hành đường ray xuyên qua đường Phạm Văn Đồng).

Tra cứu và chuẩn bị tiền 83 trường hợp đi vào khu vực cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội - Ảnh 1.

Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội tại tuyến đường sắt cắt ngang đường Phạm Văn Đồng.

Để lập lại trật tự, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm "đi vào khu vực cấm"  tại khu vực trên. 

Dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra khi không có mặt của lực lượng chức năng. Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, phòng ngừa các hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh công tác ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi này.

Từ ngày 22-9 đến ngày 26-9, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 98 trường hợp vi phạm "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông; trong đó có 83 trường hợp ghi lại được biển số xe.

Tra cứu danh sách 83 phương tiện vi phạm đi vào đường cấm ngày 22-26 tháng 9

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến trụ sở đơn vị để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Tra cứu và chuẩn bị tiền 83 trường hợp đi vào khu vực cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội - Ảnh 2.

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt từ 2-3 triệu đồng, từ 2 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.


Tin liên quan

CSGT TP HCM phạt nhiều tài xế xe khách vì một lỗi không ngờ

CSGT TP HCM phạt nhiều tài xế xe khách vì một lỗi không ngờ

(NLĐO) - Nhiều tài xế xe khách tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT phạt một lỗi mà họ không ngờ.

Khởi tố tài xế xe khách chạy quá tốc độ gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh

(NLĐO) – Khởi tố tài xế điều khiển xe khách chạy với tốc độ đến 99 km/giờ, dẫn tới xe bị lật trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh làm 10 người tử vong, 15 người bị thương.

Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan

(NLĐO) - Xe khách giường nằm chở 24 hành khách đang lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan thì hoả hoạn, may mắn không ai bị thương.

tuyến đường sắt đường Phạm Văn Đồng phạt nguội khu vực cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo