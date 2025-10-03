Tra cứu 83 xe đi vào đường cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội

Hai năm qua, tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường cắt ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc phường Hạnh Thông, TP HCM) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do người lái xe quay đầu tại nơi cấm quay đầu, đi vào khu vực cấm (đi từ đường song hành đường ray xuyên qua đường Phạm Văn Đồng).

Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội tại tuyến đường sắt cắt ngang đường Phạm Văn Đồng.

Để lập lại trật tự, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm "đi vào khu vực cấm" tại khu vực trên.

Dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra khi không có mặt của lực lượng chức năng. Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, phòng ngừa các hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh công tác ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi này.

Từ ngày 22-9 đến ngày 26-9, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 98 trường hợp vi phạm "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông; trong đó có 83 trường hợp ghi lại được biển số xe.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến trụ sở đơn vị để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt từ 2-3 triệu đồng, từ 2 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.



