Trả giá đắt vì đố kỵ

Mới đây, TAND quận Tân Phú (TP HCM) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo V.M.T (SN 1980, ngụ quận Tân Phú) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Ông T. và bị hại - ông P. - là hàng xóm cùng chung cư nhưng không ưa nhau nên thường xảy ra hục hặc. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc ông T. hầu tòa.



Hạ thấp giá trị bản thân

Tối 8-4-2023, ông T. thấy ô tô của ông P. đậu tại tầng hầm chung cư. "Tức mắt", ông T. dùng tay đập mạnh vào nắp bánh xe dự phòng phía sau xe khiến nắp bung ra. Ông T. hốt hoảng gắn lại nhưng 4 chốt nhựa bên trong nắp đã bị gãy. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định thiệt hại là nắp chụp, trị giá 4,1 triệu đồng. Cầm trên tay quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông T. không tin nổi vào mắt mình. Chỉ vì sự đố kỵ trong phút chốc mà bản thân phải lãnh hậu quả nặng nề.

Ra tòa, ông T. thành khẩn khai báo toàn bộ vụ việc.

Xem xét vụ án, HĐXX cũng thống nhất quan điểm với VKSND rằng ông T. phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác". Từ đó tuyên phạt bị cáo T. 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 18 tháng.

Bị hại không yêu cầu bồi thường và nói rằng bản thân cũng không muốn đưa vụ việc đi quá xa. Tuy nhiên, ban đầu bị cáo không những không nhận sai mà còn có thái độ thách thức. Qua vụ việc, bị hại mong bị cáo biết sai và sửa sai.

Bị cáo Mai Hữu Thành tại phiên xét xử

Tội ác man rợ

Một vụ án khác xuất phát từ nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt vì ghen ghét, đố kỵ của bị cáo.

Mai Hữu Thành (SN 1970, quê Bến Tre) là bị cáo trong vụ án này. Sau thời gian chung sống "cơm không lành, canh không ngọt", Thành và vợ ly hôn. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, Thành lại quay về sống chung với vợ cũ.

Bị cáo không nói về nguyên nhân "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, sau khi quay về, Thành phát hiện vợ cũ từng "dan díu" với ông Q. - hàng xóm đã có vợ. Theo lời khai, bị cáo vốn không có chứng cứ về mối quan hệ này, cũng không bị ai trêu ghẹo là "kẻ bị cắm sừng". Thế nhưng, Thành luôn có cảm giác kém cỏi hơn ông Q. - người mà Thành vốn coi thường. Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, Thành mua dao thủ trong người chờ cơ hội chứng tỏ "bản lĩnh" của mình.

9 giờ 30 phút ngày 1-11-2021, Thành đem dao về thì thấy ông Q. và vợ là bà B. đang ngồi trước cửa nhà. Cùng lúc đó có nhân viên đến giao hàng nên ông Q. đứng dậy ra nhận. Thành đi đến, đẩy người giao hàng qua một bên rồi lấy con dao giấu trong người ra đâm vào vùng ngực của ông Q. một nhát. Hai bên giằng co, ông Q. bị đâm thêm một nhát nữa. Bà B. chạy đến ôm chồng, can ngăn. Lúc này, Thành không dừng tay mà đâm luôn cả bà B. Nghe tiếng kêu, hàng xóm chạy đến can ngăn rồi hỗ trợ đưa 2 vợ chồng bị hại đi cấp cứu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khi ông Q. được xác định mang thương tích 67%, bà B. thương tích 8%.

Theo một số luật sư, những cảm xúc gắn với sự đố kỵ thường dễ nhầm lẫn với ghen tuông. Trong trường hợp này là bị cáo đố kỵ với hạnh phúc của gia đình hàng xóm.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 14 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng lòng ghen ghét, đố kỵ đã đầu độc suy nghĩ, làm tha hóa nhân cách, tâm hồn dẫn đến tội ác bột phát nhưng hết sức man rợ.

Luật sư kể năm 2001, trên sông Sài Gòn từng xảy ra vụ án mà khi nhắc lại ai nấy cũng hết sức căm phẫn. Nạn nhân là vợ chồng ông N.V.A (tên gọi khác là C., SN 1966) và 2 con nhỏ (SN 1993 và 2000) sống bằng nghề đánh bắt cá ven sông. Nguyên nhân giết 4 mạng người mà những kẻ thủ ác khai là xuất phát từ lòng ghen ghét, đố kỵ với gia đình nạn nhân.

Trong số bạn bè của mình, ông C. thân nhất với gia đình Nguyễn Văn Thông (SN 1942), Nguyễn Thị Toán (SN 1945) và 2 con trai là Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Thanh Thiện (cùng ngụ phường 15, quận Gò Vấp).

Nhờ siêng năng, tiết kiệm nên vợ chồng ông C. dành dụm được tiền mua đất, dự định cất nhà để ổn định cuộc sống. Thay vì mừng cho gia đình bạn, Thông lại sinh lòng ghen ghét. Cả 2 gia đình cùng làm nghề đánh bắt cá nhưng khi mang ra chợ bán, vợ ông C. thường bán rẻ hơn. Vì chuyện này mà 2 bên xảy ra cãi vã. Thêm vào đó, ông C. vì thấy Thiện, Nguyễn Ngọc Hoàng Minh (SN 1979, phụ gia đình ông Thông đánh bắt cá) còn nhỏ tuổi nên hay khuyên tập lặn để kiếm được nhiều tiền hơn. Thiện, Minh cho rằng ông C. dạy đời nên đem lòng thù hận.

Biết Minh và Thiện có hiềm khích với ông C. nên ông Thông lôi kéo tham gia sát hại cả gia đình nạn nhân. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Thông, Thống, Thiện và Minh bị tuyên án tử hình; Toán lãnh án tù chung thân.

Bài học khắc cốt ghi tâm Trong phiên xét xử V.M.T, vị chủ tọa nói rằng thói ghen ghét, lòng đố kỵ không chỉ là thói hư, tật xấu, hạ thấp giá trị của con người mà còn dễ dàng gây ra những trở ngại, khổ sở cho chính người đó. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh rằng bị cáo phải xem bản án ngày hôm đó là bài học khắc cốt ghi tâm. Chủ tọa mong sau phiên tòa, bị cáo và bị hại cùng ngồi lại với nhau để nói về cái đúng, cái sai của mỗi người, từ đó bỏ qua mâu thuẫn để tránh những hậu quả đáng tiếc khác nếu cả hai cứ hục hặc.