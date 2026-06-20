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Pháp luật

Trả giá thật cho những bình luận "ảo"

Trường Hoàng ghi

Hành vi bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên Facebook là vi phạm pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể đối mặt một số chế tài

Bạn đọc NGUYỄN ĐÌNH TẤN (TP HCM) hỏi: "Pháp luật xử lý thế nào đối với hành vi bình luận sai sự thật, bôi nhọ cá nhân và doanh nghiệp trên Facebook?".

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Hành vi bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên Facebook là vi phạm pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể đối mặt các chế tài sau:

Về xử phạt vi phạm hành chính: Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi có tổ chức, lan truyền rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý về tội "Vu khống" (điều 156 Bộ Luật Hình sự) với mức phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm hoặc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (điều 331 Bộ Luật Hình sự) với mức phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Về bồi thường thiệt hại dân sự: Người vi phạm phải bồi thường theo điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015 nếu gây thiệt hại thực tế cho nạn nhân (mất đối tác, uy tín giảm sút). Mức bồi thường gồm chi phí khắc phục thiệt hại, thu nhập bị mất và bù đắp tổn thất tinh thần (tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở nếu không tự thỏa thuận được).

Khuyến nghị: Người dùng mạng cần kiểm chứng thông tin trước khi bình luận. Nếu là nạn nhân, cần lập vi bằng lưu bằng chứng và trình báo ngay cơ quan công an hoặc Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để được bảo vệ kịp thời.

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