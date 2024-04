Trả lại hơn 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ ông Nguyễn Thành Trung (SN 1983; ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để chuyển trả lại hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 1-4, ông Trung phát hiện trong tài khoản của mình nhận số tiền trên từ tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào và không hiển thị rõ người chuyển cũng như nội dung chuyển số tiền trên.

Lực lượng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh An Giang cùng ông Nguyễn Thành Trung đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản

Lúc này, với tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm công nghệ cao nên ông Trung đã đến ngay Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo và nhờ lực lượng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để trả lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên hệ ngân hàng mà ông Trung đăng ký tài khoản để đề nghị hỗ trợ tra soát nội dung, chủ tài khoản chuyển tiền nhầm, qua đó đã xác định số tài khoản chuyển đến được mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng Giao dịch Tây Hồ, TP Hà Nội.

Lực lượng công an đã phối hợp ngân hàng để hỗ trợ ông Trung chuyển trả lại an toàn số tiền trên.

Cảnh báo khi nhận số tiền chuyển nhầm vào tài khoản

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi, thì nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".