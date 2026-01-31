HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật Luật sư của bạn

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trường Hoàng ghi

Bạn đọc NGUYỄN THỊ HÀ (TP HCM) hỏi: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học khiến phụ huynh lo lắng.

Xin hỏi, trong trường hợp học sinh ăn bán trú tại trường bị ngộ độc thực phẩm, trách nhiệm thuộc về ai?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo các quy định pháp luật hiện hành, khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học, trách nhiệm pháp lý được phân định rõ ràng dựa trên mô hình tổ chức bếp ăn. Đơn vị cung cấp suất ăn chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng và quy trình, có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự theo quy định (điều 584, 608 Bộ Luật Dân sự), thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phía nhà trường, hiệu trưởng giữ vai trò "người gác cổng" với trách nhiệm quản lý cao nhất; nếu trường tự tổ chức bếp ăn thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường, còn nếu nhà trường thuê ngoài thì nhà trường phải ký hợp đồng với cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp suất ăn cho học sinh.

Đồng thời, nhà trường cũng phải có trách nhiệm, cơ chế giám sát hiệu quả để bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh của mình, không thể hoàn toàn phó mặc trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà cung cấp. 

ngộ độc thực phẩm học sinh bán trú ăn bán trú Luật sư Trương Văn Tuấn
