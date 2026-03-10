Trách nhiệm và nhiệt huyết

Ngày 9-3, công tác tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục diễn ra trên nhiều phường, xã ở TP HCM.

Khẳng định phương châm hành động

Tại đơn vị bầu cử số 6, Quốc hội khóa XVI, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú.

Sau khi cử tri nêu ý kiến, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thay mặt tổ đại biểu ghi nhận. Ông phản hồi cặn kẽ, thấu đáo những quan tâm của cử tri liên quan công tác xây dựng pháp luật, tình trạng lừa đảo qua mạng, vai trò của gia đình đối với chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ…

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Trần Lưu Quang khẳng định mục tiêu và phương hướng hành động xoay quanh 2 chữ “trách nhiệm”. Ảnh: PHAN ANH

Về cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết thành phố đang hướng đến mục tiêu nhiều thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến. "Tôi hy vọng một ngày nào đó, bà con làm giấy tờ, kể cả sổ đỏ, không cần phải lên phường. Tất cả có thể làm trên điện thoại vì đã có cơ sở dữ liệu đất đai" - ông dẫn một lĩnh vực điển hình, đồng thời khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông xác định rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng hành động xoay quanh 2 chữ "trách nhiệm" - trách nhiệm với cử tri, trách nhiệm với sự phát triển chung của TP HCM và đất nước.

Cam kết mạnh mẽ

Tại đơn vị bầu cử số 17, HĐND TP HCM, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - cùng 4 ứng cử viên tiếp xúc cử tri 2 phường An Đông, Chợ Lớn. Chia sẻ các vấn đề cử tri quan tâm, ông Lê Quốc Phong cho hay thông qua các hoạt động của HĐND thành phố và với vị trí công tác hiện tại, ông sẽ tận dụng hỗ trợ từ cơ quan Trung ương, sự liên kết giữa các địa phương, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cam kết trước cử tri tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 8, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, cải thiện giao thông tại các tuyến Tân Kỳ - Tân Quý, Cộng Hòa; đồng thời quan tâm nhà ở xã hội, điều kiện sống của công nhân và hỗ trợ hộ kinh doanh.

Ông cũng cam kết tập trung tháo gỡ dự án treo, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh chủ trương giúp người dân tiếp cận điều kiện giáo dục tốt nhất, phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Ngoài ra, thúc đẩy giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của thành phố là giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng "Thành phố văn minh - không ma túy".

Ở phường Thủ Dầu Một, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cam kết tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của thành phố. Chương trình hành động quan trọng nữa, đó là tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đầu tư hạ tầng và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong khi đó, trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Cầu Kiệu, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho hay với kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, báo chí - xuất bản và văn hóa - xã hội, nếu được tín nhiệm vai trò đại biểu HĐND, ông sẽ ưu tiên xây dựng chương trình công tác, thúc đẩy công trình, dự án trọng điểm trên lĩnh vực này.

"Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng khi vinh dự được cử tri tín nhiệm cũng là lúc đón nhận kỳ vọng của cử tri vào một đại biểu HĐND hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng đó" - ông Tăng Hữu Phong cam kết.

Những kế hoạch cụ thể

Trong ngày, cử tri nhiều phường, xã của TP HCM cũng nghe, hài lòng với cách trình bày và bày tỏ tin tưởng chương trình hành động của ứng cử viên. Trong đó, tại phường Thới An, phản hồi những trăn trở về ngập nước, ô nhiễm môi trường, ứng cử viên HĐND TP HCM Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM, cam kết thực hiện 3 điều. Thứ nhất, tập trung giải quyết tình trạng ngập nước và triều cường do biến đổi khí hậu bằng việc kiến nghị nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch và xây dựng các công trình kiểm soát triều. Thứ hai, chú trọng bảo vệ sức khỏe và an sinh xã hội thông qua cải thiện môi trường sống, bảo đảm hạ tầng giao thông và môi trường sạch, an toàn cho người dân. Thứ ba, làm cầu nối giữa cử tri và chính quyền, kịp thời phản ánh các vấn đề về hạ tầng, giao thông, trường học, y tế… để được giải quyết hiệu quả.

Ở phường Tăng Nhơn Phú, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú - cam kết luôn lắng nghe và đồng hành với nhân dân để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ở phường Long Bình, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Võ Thị Trung Trinh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM - nhấn mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Với cử tri 2 xã Cần Giờ, Bình Chánh, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cam kết nỗ lực thực hiện đúng những nội dung đã trình bày trong chương trình hành động, với phương châm "nói đi đôi với làm".

Tại các xã Xuân Sơn, Hòa Hội, Bàu Lâm, Châu Pha..., cử tri cũng nghe ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM cam kết nỗ lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh.

Phủ xanh thông tin Chiều 9-3, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì cuộc họp phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, đợt cao điểm tuyên truyền hướng đến mục tiêu người dân nắm rõ ngày 15-3 là ngày bầu cử, ngày hội non sông. Một trong nhiều nhiệm vụ trong cao điểm đó là "phủ xanh thông tin về bầu cử trên không gian mạng" bằng nhiều hình thức khác nhau với sự tham gia của báo chí, KOL, các đơn vị truyền thông, hoa hậu, nam vương... Phường Bình Trưng ra quân tuyên truyền lưu động trong sáng 9-3. Ảnh: ANH VŨ Được biết, để góp phần cho kỳ bầu cử thành công tốt đẹp, nhiều địa phương của TP HCM triển khai kế hoạch vận động người dân chu đáo. Như phường Bình Trưng, sáng 9-3, địa phương ra quân tuyên truyền lưu động và hội thi trang trí xe đạp hoa. Ông Nguyễn Đình Sinh, một cử tri, nhận xét chương trình tạo nên khí thế sôi nổi, vừa là hoạt động trực quan phong phú vừa mang nhiệm vụ chính trị sâu sắc. Lê Vĩnh - Anh Vũ

Tại Khánh Hòa, trong tiếp xúc với cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - mong muốn có điều kiện đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư và đất đai. Cùng với đó, tăng cường giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền các cấp. Ở tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng thời tiết biển động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri xã đảo Nhơn Châu để vận động bầu cử. Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cụ thể hóa kế hoạch hành động đóng góp cho địa phương. Ông khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền. Kỳ Nam - Đức Anh



