Sáng 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị. Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng

Ông Dương Anh Đức cho biết việc tổ chức lấy ý kiến Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP HCM, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm và trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Đa số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước. Đồng thời, thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc Trung ương tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; và cho rằng đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ.

Các ý kiến cho rằng dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, khả thi, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể.

Tuy nhiên, để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, ưu tiên tập trung những chiến lược quan trọng, tránh dàn trải, nhất là các chiến lược chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tự động hóa; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng bộ máy trong sạch, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phải xác định rõ mốc thời gian, tiêu chí định lượng, cơ chế giám sát; làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành để tránh chồng chéo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hộiẢnh: B.T.C

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Theo ông Dương Anh Đức, đa số ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã nhận định, đánh giá những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, nhất là trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần bổ sung phân tích tác động của quá trình đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành phố. Làm rõ nguyên nhân chủ quan của hạn chế đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng thời cụ thể hóa giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu. Cần phân tích rõ các "bước ngoặt" trong thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới 40 năm qua.

Có ý kiến đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể lực và ý chí; chú trọng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận và các đoàn thể, nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Liên quan đến dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, ông Dương Anh Đức cho hay đa số ý kiến nhất trí cao với nhận định, đánh giá của Trung ương về những kết quả đạt được; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm cũng như xác định được những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cho phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần quán triệt sâu rộng nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên lý tổ chức cơ bản của Đảng và thực hiện thực chất hơn, tránh hình thức. Một số ý kiến cho rằng quy định về tổ chức cơ sở Đảng còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng để sửa đổi, thay thế cho phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy trong thời kỳ mới; hướng dẫn, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc.

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản Từ ngày 13 đến 15-10, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì. Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Cùng thời gian và địa điểm này còn có triển lãm "Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP HCM" do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược.



