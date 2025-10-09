Trái bưởi của Việt Nam chính thức có "visa" vào Úc

Sáng 9-10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird và các đại biểu tại Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt trong quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Úc - không chỉ là một sự kiện thương mại, kỹ thuật mà còn là minh chứng sống động cho sự hợp tác tin cậy, hiểu biết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của người nông dân, người tiêu dùng hai nước.

Tính đến nay, bưởi là loại quả thứ 6 của Việt Nam được phép vào Úc (sau trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo). Trong khi đó, việt quất là loại quả thứ 7 của Úc được nhập khẩu vào Việt Nam (sau nho, cam, quýt, anh đào và đào, xuân đào).

Để xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam và việt quất của Úc được thuận lợi, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị các đơn vị của Bộ, các địa phương và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cần tuân thủ các quy định của Úc đối với quả bưởi tươi của Việt Nam, đặc biệt là quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, phòng trừ sinh vật gây hại.

Trái bưởi Việt Nam đã được xuất tới 14 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird bày tỏ lễ ký kết nghị định thư hôm nay mở ra cơ hội lớn cho hợp tác thương mại rau quả.

"Tôi rất vui khi người tiêu dùng Việt Nam sắp được thưởng thức quả việt quất Úc - sản phẩm được trồng trên nền đất và khí hậu đa dạng, với hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn, bền vững" - Đại sứ Úc chia sẻ.

Với khoảng cách địa lý không xa, quả việt quất Úc có thể được vận chuyển tới thị trường Việt Nam chỉ sau 24 giờ kể từ khi thu hoạch. Ngược lại, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn sớm được thưởng thức bưởi Việt Nam tại Úc.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết theo thỏa thuận, trái bưởi tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc cần đáp ứng các điều kiện sau: Bưởi tươi nguyên quả, không có hoặc có cuống ngắn (cắt ngắn sát với phần vỏ quả); các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi trước khi xuất khẩu phải được cấp mã số. Bưởi xuất khẩu không bị nhiễm 19 loài sinh vật gây hại mà Úc cấm. Các lô hàng bưởi xuất khẩu phải tuân thủ yêu cầu về đóng gói, dán nhãn và bảo quản. Các lô bưởi tươi xuất khẩu phải được chiếu xạ tại cơ sở chiếu xạ được Cục phê duyệt ở liều tối thiểu 150 Gy….

Trái bưởi tươi của Việt Nam hiện đã có mặt trên thị trường của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand... Diện tích trồng bưởi ở nước ta ngày càng được mở rộng, từ 50.000 ha năm 2015 tăng lên hơn 100.000 ha vào năm 2025 với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi đạt khoảng 60 triệu USD (năm 2024).