HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trái Đất bắt được "tia laser vũ trụ" mạnh chưa từng thấy

Anh Thư

(NLĐO) - Đài thiên văn vô tuyến MeerKAT của người Trái Đất vừa bị "đánh thức" bở một sự kiện vô tiền khoáng hậu.

Theo Science Alert, đài thiên văn vô tuyến MeerKAT đặt tại Nam Phi vừa bắt được một tia "siêu maser" phát từ nơi cách Trái Đất tận 8 tỉ năm áng sáng.

Tia maser, còn có biệt danh là "tia laser vũ trụ", là một dạng bức xạ vi ba (microwave) cường độ cao được khuếch đại tự nhiên bởi các phân tử khí trong không gian, phiên bản "song sinh" mạnh mẽ hơn nhiều lần, cùng nguyên lý hoạt động nhưng khác bản chất bước sóng với các tia laser mà chúng ta vẫn biết.

Thú vị hơn, "tia laser vũ trụ" mà MeerKAT bắt được đã giúp người Trái Đất biết được về một sự kiện khủng khiếp xảy ra ở nơi cách xa hàng tỉ năm ánh sáng và trong quá khứ hàng tỉ năm trước.

Trái Đất bắt được "tia laser vũ trụ" mạnh chưa từng thấy - Ảnh 1.

Hình ảnh được đồ họa từ dữ liệu tổng hợp của các đài thiên văn mặt đất và không gian cho thấy 2 thiên hà hợp nhất HATLAS J142935.3–002836, "thủ phạm" phát "tia laser vũ trụ" chạm đến tận Trái Đất - Ảnh:ESO/NAOJ/NRAO/NASA/ESA

"Tia laser vũ trụ" phá kỷ lục này được đặt tên là HATLAS J142935.3–002836, vượt xa trạng thái "megamaser" và tiến vào một loại hiếm hơn nữa được gọi là gigamaser, sáng hơn hàng tỉ lần một maser thông thường ở bước sóng vô tuyến.

Theo nhóm nghiên cứu từ Nam Phi, Anh, Úc và Mỹ, dẫn đầu bởi Đại học Pretoria (Nam Phi), năng lượng khổng lồ mà tia maser này có được cho thấy nó phải bắt nguồn từ một sự kiện cực kỳ khủng khiếp trong vũ trụ xa xôi.

Nhờ "mắt thần" của kính viễn vọng không gian Hubble, Đài thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại Chile) và Đài quan sát W. M. Keck (đặt tại Hawaii - Mỹ),thứ phát ra tia maser được xác định là 2 thiên hà khổng lồ đang hợp nhất.

Tương tác hấp dẫn mạnh mẽ của quá trình này nén khí và kích hoạt sự hình thành sao non. Các photon từ những ngôi sao mới sinh này kích thích các phân tử hydroxyl đang trôi nổi xung quanh, khuếch đại sự phát xạ vi sóng của chúng và tạo ra một gigamaser.

Vì cách Trái Đất quá xa, tín hiệu lẽ ra đã yếu đến mức không nhận thấy được. Nhưng người Trái Đất gặp may: Một thiên hà khác đã nằm chắn ngay giữa khoảng không gian giữa 2 thiên hà va chạm và Trái Đất.

Thiên hà tiền cảnh này biến thành thấu kính hấp dẫn, tức một dạng kính lúp vũ trụ khổng lồ giúp khuếch đại mọi tín hiệu, giúp "tia laser vũ trụ" đủ mạnh ở mức các cảm biến tinh vi của MeerKAT có thể bắt được.

Tin liên quan

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.

Mặt Trời rơi vào trạng thái chưa từng xảy ra trong gần 4 năm qua

(NLĐO) - Từ cuối tháng 2 đến nay, Mặt Trời của chúng ta đã rơi vào trạng thái "trơn láng" khác thường. Các nhà khoa học đã đưa ra lời giải thích.

NASA phát hiện thứ “giống trứng” ở hành tinh bị nghi có sự sống

(NLĐO) - Hình ảnh mới từ tàu săn sự sống Curiosity cho thấy cấu trúc khổng lồ, giống như mạng nhện trên hành tinh đỏ được bao phủ bởi những nốt sần nhỏ li ti.

Trái Đất MeerKAT tia laser vũ trụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo