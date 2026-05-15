Trạm Công dân số: Mô hình đột phá được Chính phủ đưa vào lộ trình phổ cập toàn quốc

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là nhiệm vụ nghiên cứu triển khai phổ cập mô hình Trạm Công dân số, trên tinh thần đưa các tiện ích dịch vụ công, y tế số phục vụ người dân.

Quyết định số 826/QĐ-TTg đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, người dân và doanh nghiệp thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính.

Trong lộ trình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất giải pháp "Trạm Công dân số" tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ, hướng tới triển khai phổ cập theo lộ trình từ tháng 01-2027.

Việc ra mắt và nhân rộng mô hình hạ tầng số đột phá, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo với nhiều tiện ích, tính năng chính là kết quả của sự chuyển đổi quan trọng từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ hành chính". Điều này sẽ gia tăng khả năng tiếp cận toàn dân, phổ cập kỹ năng số và văn hóa số trong toàn xã hội.

Trạm Công dân số đánh dấu bước chuyển đổi phương thức phục vụ người dân dựa trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm số liên thông.

Trạm Công dân số được triển khai thí điểm từ tháng 10-2026 tại TP HCM trong lòng các khu dân cư. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình đưa dịch vụ công, y tế số cùng nhiều tiện ích dân sinh đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền số tại cơ sở.

Cụ thể, tại đây người dân có thể nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính… trên cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, trạm cung cấp nhiều tiện ích an sinh (tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, nộp phạt vi phạm giao thông, giao dịch ngân hàng cơ bản…), phản ánh an ninh và y tế số.

Trạm Công dân số phát huy vai trò thế mạnh "gần dân, sát dân", trở thành điểm tựa y tế an toàn và đáng tin cậy trong những tình huống khẩn cấp, ốm, sốt bất ngờ.

Đáng chú ý, các tính năng y tế số là hợp phần quan trọng trong tổng thể Trạm Công dân số. Người dân có thể thực hiện kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận dịch vụ tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế cần thiết ngay tại nơi sinh sống. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ y tế, đặc biệt là cung ứng dược phẩm, giúp đảm bảo nguyên tắc "đúng người - đúng toa", đồng thời nâng cao tính an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin.

Dưới sự chủ trì của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn về dữ liệu.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến gần dân, sát dân.

Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, đưa các dịch vụ y tế và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ, bền vững.

Theo tầm nhìn đến năm 2035, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững, trong đó mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Lúc này, các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu dân cư là hạt nhân, sẽ được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Các chuyên gia nhận định, các điểm chạm gần dân như Trạm Công dân số chính là mắt xích quan trọng, giúp kết nối và liên thông dữ liệu với hệ thống quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc người dân trong dài hạn.