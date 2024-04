Trần Albert Long Chấn, bác sĩ nha theo nghiệp thời trang

Trần Albert Long Chấn là cái tên đang thu hút sự chú ý của ngành thời trang Việt

Đoạn clip trình diễn của Trần Albert Long Chấn tại dự án "The new generation of models 2024" thu hút cư dân mạng bởi thần thái catwalk chuyên nghiệp. Đây cũng là gương mặt sẽ tham gia cuộc thi "Mr World Việt Nam 2024" (cuộc thi Nam vương thế giới Việt Nam 2024) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.



Dưới cái lạnh -8 độ C phủ đầy tuyết trắng ở Hàn Quốc, Trần Albert Long Chấn đã cho thấy sự kiên định cùng với thái độ làm việc chuyên nghiệp của một người mẫu.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, Chấn Long còn đang tích cực đầu tư vào việc học hỏi và phát triển bản thân. "Sự quyết tâm và nỗ lực của anh đáng kinh ngạc" - siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ.

Chấn Long không ngừng rèn luyện kỹ năng và kiến thức của mình, từ việc học thêm chứng chỉ Nha Sĩ tại Canada, cho đến việc tập trung vào đào tạo kỹ năng thời trang tại Việt Nam.

Với sự hỗ trợ và dẫn dắt của siêu mẫu Xuân Lan, Long Chấn đang từng bước chứng minh sức mạnh và tiềm năng của mình trong ngành thời trang. "Tôi tin rằng Long sẽ là một người nổi bật và góp phần làm nên thành công mới cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam" - Xuân Lan cho hay.

Đoạn clip của Trần Albert Long Chấn trình diễn trên tuyết thu hút sự chú ý

Dự án "The New Generation of Models" đã diễn ra trọn vẹn với bộ sưu tập chủ đề " Rainbow Snow" của nhà thiết kế Tommy Tường Lê và 24 người mẫu chuyên nghiệp qua nhiều thế hệ được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Trần Albert Long Chấn là một trong những người mẫu được chọn tham gia dự án này. Theo những người trong cuộc, Trần Albert Long Chấn chắc chắn sẽ là một trong những người mẫu tiềm năng của thế hệ tương lại.

Long Chấn đã chứng minh được khả năng sáng tạo và gu thẩm mỹ tinh tế của mình. Sự sẵn lòng học hỏi và sự chịu khó rèn luyện của anh là điều đáng khích lệ đối với các tân binh và cả những người đi trước trong ngành.