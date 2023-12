Sáng 25-12, tin từ Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bình Quân (SN 2000, ngụ xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Bình Quân tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vừa qua Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin trình báo của anh Lê Đình A. (ngụ TP Hà Tĩnh) về việc anh bị đối tượng có tài khoản Facebook tên Lê Thế Phong lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 17,5 triệu đồng thông qua dịch vụ chạy quảng cáo trên mang xã hội Facebook.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng xác định được chủ tài khoản Facebook có tên Lê Thế Phong để thực hiện phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,5 triệu đồng của anh A. chính là Quân nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quân khai nhận, sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội, Quân biết được cách kiếm tiền thông qua việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook nhằm tăng lượt theo dõi, lượt like, lượt bình luận cho người có nhu cầu.

Nhận thấy cơ hội kiếm tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các dịch vụ nói trên. Để thực hiện hành vi phạm tội, Quân đã sử dụng sim rác, không đăng ký chính chủ, đặt mua một tài khoản ngân hàng VPBank mang ten Le The Phong; lập tài khoản Facebook mang tên Lê Thế Phong, Nguyễn Quốc Thắng để che giấu thân phận khi thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật được Quân dùng để thực hiện lừa đảo

Sau khi đã có các tài khoản Facebook, Quân đăng quảng cáo về các dịch vụ tăng lượt like, share, follow cho các bài viết, tài khoản cá nhân để ai có nhu cầu thì liên hệ qua các tài khoản trên. Nếu như khách hàng yêu cầu Quân chạy quảng cáo trước rồi mới thanh toán chi phí thì Quân thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong quá trình làm dịch vụ, Quân nhận thấy nhiều khách hàng chỉ liên hệ trao đổi qua Facebook và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng mà không gặp mặt. Bên cạnh đó, Quân dễ dàng nhận ra khách hàng không am hiểu về cách thức giao dịch, đồng ý chuyển tiền trước để Quân chạy quảng cáo chứ không yêu cầu thanh toán sau khi hoàn thành dịch vụ. Khi khách hàng chuyển tiền, Quân liền chiếm đoạt, rồi chặn và xóa tài khoản Facebook của các nạn nhân, đồng thời bẻ sim điện thoại để phi tang.

Với chiêu thức trên, Quân đã chiếm đoạt của anh A. hơn 17,5 triệu đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xác định thêm các bị hại trên địa bàn cả nước. Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trần Bình Quân thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (địa chỉ: số 173- Xuân Diệu, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để được giải quyết.