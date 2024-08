Trận bóng đá vinh danh những người hùng

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP HCM đồng thời là thủ quân đội CBCC TP HCM, cho biết việc chọn thi đấu với đội CATP ngoài ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2024), còn có ý nghĩa đặc biệt là CATP HCM lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, do tính chất trận đấu vinh danh người người tham gia giải cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông nên trận đấu có đội công an cũng chính là người gắn bó đến trật tự, an toàn giao thông thành phố. Vì vậy, thông qua trận đấu, ban tổ chức cũng mong muốn đây cũng là dịp tuyên truyền bảo vệ trật tự giao thông thành phố.

Cứu người quan trọng hơn tất cả

Ban tổ chức đã vinh danh bảy người: Mai Lê Duy Quang, Nguyễn Hoàng Trường, Vũ Thanh Tùng, Trương Văn Thành, Phan Văn Tài, Đặng Bính Quang và Lee Geum Ho (người Hàn Quốc). Trong bảy người, anh Quang đứng trên capo xe bình tĩnh cứu tài xế thoát nạn bất chấp hiểm nguy là hình ảnh tiêu biểu nhất trong cuộc giải cứu rất tuyệt của tập thể 7 người này.



Trao đổi riêng với Báo Người Lao Động, anh Quang nhớ lại: "Tôi đang đi đường thì thấy cảnh tượng tai nạn rất kinh Hoàng. Tôi nghĩ chắc chắc sẽ có nhiều người gặp nạn. Thế là tôi vẫn vứt xe rồi leo qua con lươn lao vào với hy vọng cứu được người nào hay người đó. Sau khi cứu được bác lớn tuổi, linh tính như báo cho tôi biết là còn người kẹt trong xe.

Thế là tôi leo lên capo, may mà kinh xe bể, nếu không chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bên trong. Khi nhìn vào trong xe tôi mới mới phát hiện còn tài xế mặc kẹt mà bên trong xe đã cháy, còn tài xế liên tục kêu to nóng quá. Có người đưa tôi bình chữa cháy nhưng bình xịt đó nhỏ quá nên không có tác dụng. Trong khi đó hai chân tài xế thì mặc kẹt phía dưới, thân trên thì bị kẹt chặt bởi dây đeo an toàn.

Tôi hỏi tài xế có sao không, anh nói anh không bị gì chỉ bị kẹt chặt và cần cắt đứt dây an toàn là có thể thoát ra ngoài. Quá cấp bách khi bên trong xe, lửa đã bắt đầu cháy, tôi dùng hai tay tính kéo dây quàng quàng qua đầu anh tài xế, nhưng dây bị kẹt chặt nên không thể. Do đó tôi hô to cho mọi người biết tôi cần dao hoặc kéo hay bất kỳ vật dụng nào có thể cắt được dây an toàn.

Rất may là có ai đó đưa tôi cái kéo. Sau khi cắt được dây, anh tài xế đã nắm tay tôi vừa mượn lực, vừa lựa thế để thoát thân ra ngoài. Thật may cũng cùng lúc đó bên trong xe lửa bùng cháy lớn".

Anh Mai Lê Duy Quang

Khi được hỏi vứt xe bên kia đường mà không sợ mất, anh Quang liền nói: "Khi quay lại, người đứng đông lắm và xe tôi vẫn còn đó, ngay cả chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ khóa xe. Thật lòng mà nói khi thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ nghĩ đến mỗi một điều là làm sao cứu được người nhanh nhất có thể".

Suy nghĩ của anh Quang cũng là điểm chung của 6 người còn lại.

Biết hoạt động ý nghĩa, Huỳnh Như nhận lời ngay

Liên quan đến vụ tai nạn này có chị công nhân vệ sinh Trương Thị Hiếu bị các xe va trúng hiện vẫn còn điều trị trong bệnh viện. Đó là lý do Ban tổ chức cũng mời người nhà đến nhận khoản tiền nhỏ hỗ trợ gia đình điều trị cho chị Hiếu.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân (thứ hai từ trái sang) và Huỳnh Như (thứ hai từ phải sang)

Đến tham dự trận đấu có ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ông Trương Thanh Bình, Phó Trưởng Ban (phụ trách) Khu đô thị Tây Bắc; Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 3; TS Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn; Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Sawaco… và đại diện ba nhà tài trợ của CLB bóng đá TP HCM, Công ty Sawaco và trường Cao Đẳng Viễn Đông.

Số tiền ủng hộ của ba nhà tài trợ và tập thể đội CBCC TPHCM được 90 triệu đồng. Ngoài gởi tặng Cúp vinh danh có ghi tên mỗi người, BTC đã gởi tặng anh Quang 20 triệu đồng, 6 người còn lại và chị Hiếu, BTC gởi mỗi người 10 triệu đồng.

Huỳnh Như tặng hoa cho cho một trong 7 người tham gia giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở cầu Phú Mỹ ngày 8-8

Thay mặt BTC, cùng với PGS.TS Hoàng Ngân trao tặng các phần quà còn có thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như, cô gái vàng của CLB bóng đá nữ TP HCM và cũng là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam tính cả nam lẫn nữ thi đấu thành công ở nước ngoài.

Huỳnh Như cho biết khi được mời tham gia sự kiện này cô đã nhận lời ngay vì bản thân Như cũng là người thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Sau phần nghi lễ, Huỳnh Như đã cùng các cầu thủ CBCC TP HCM ra sân thi đấu. Kết quả đội CBCC TP.HCM đã thua 4-5. Nhưng nói vui như ông Hoàng Ngân thì kết quả này thật là đẹp vì đó cũng là món quà mà các cầu thủ CATP HCM chào mừng kỷ niệm ngày truyền thông CAND.