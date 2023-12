Trận bóng đầy cảm xúc của cầu thủ… mầm non

Sáng 5-12, tại Trường Mầm non Vườn Hồng (TP Thủ Đức), Sở GD-ĐT TP HCM đã tổ chức ngày hội phát triển vận động "Năng lượng mới cả ngày vui" năm học 2023 - 2024 dành cho trẻ mầm non. Ngày hội được tổ chức tại 6 đơn vị, mỗi đơn vị gồm nhiều quận, huyện trải đều khắp TP.

Trong ngày đầu tổ chức, các trường mầm non tại TP Thủ Đức và quận 1 chung nhóm, nhiều phụ huynh cho biết lần đầu tiên được chứng kiến trận bóng mini với các cầu thủ tí hon nhưng không kém phần chuyên nghiệp khi thể hiện những màn trình diễn chuyền bóng, luồn lách qua chân các "đối thủ" để đưa bóng vào lưới.

Trẻ mầm non được vận động, cười hết cỡ trước giờ vào học

Chị Hồng Nga, phụ huynh tại TP Thủ Đức, chia sẻ "Bé rất đam mê đá bóng, thường xuyên theo dõi các trận đấu trên tivi, mong ước trường học tổ chức được các sân chơi phong trào để các con vừa được học, vừa được rèn luyện vận động, vui chơi".

Vượt chướng ngại vật

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết ngày hội nhằm tạo sân chơi cho trẻ mầm non, giúp trẻ có năng lượng tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động. Thông qua các hoạt động, trẻ mạnh dạn, tự tin có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao. Đồng thời đáp ứng mục tiêu trong chương trình giáo dục mầm non đó là trẻ phát triển thể chất lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ.

Các cầu thủ nhí trên sân

Thông qua các hoạt động của ngày hội như thực hiện các bài tập phát triển chung, sáng tạo các vận động cơ bản, sân chơi bóng đá mini, vận động liên hoàn 10 môn thể thao phối hợp...để huy động sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

"Quan trọng nhất là để trẻ có năng lượng tích cực, giúp trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui"- bà Điệp chia sẻ.