Trần Nghiên Hy hết lời khen con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như đưa con gái 9 tuổi đến chúc Tết tại buổi tiệc thường niên của hội bạn thân cô gồm: Thư Kỳ - Phùng Đức Luân, vợ chồng Lâm Hy Lôi…

Dù không lộ mặt, vóc dáng thon thả, cao của cô bé khi đứng cạnh mẹ chụp ảnh đã trở thành tâm điểm thảo luận. Công chúng Trung Quốc thông tin Trần Nghiên Hy từng hết lời khen ngợi nhan sắc Cá Heo Nhỏ trên các chương trình truyền hình.

Minh tinh Trần Nghiên Hy

Lâm Tâm Như (thứ hai từ trái sang) ôm con gái Cá Heo Nhỏ

Minh tinh này cho biết Cá Heo Nhỏ vô cùng xinh xắn, mong muốn cô bé trở thành con dâu của mình. Cô cho biết con trai mình và Cá Heo Nhỏ cách nhau chỉ hai tuần tuổi, thường xuyên gặp gỡ, chơi đùa, bơi lợi, trở thành đôi bạn thân.

Vì thế, Trần Nghiên Hy đùa rằng muốn "giữ" con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa làm con dâu.

Nhiều bàn luận cho rằng Cá Heo Nhỏ có mẹ là mỹ nhân và cha là mỹ nam nên sắc vóc xinh đẹp là điều đương nhiên. Cô bé còn được lớn lên yên bình dưới sự chăm sóc, yêu thương của gia đình. Việc cô bé có tham gia giới giải trí khi lớn lên hay không vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, việc có cha mẹ là diễn viên nổi tiếng, nếu tham gia showbiz, Cá Heo Nhỏ cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ không nhỏ.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động nhiều năm trong giới giải trí. Cô đóng nhiều phim: "Hoàng Châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt", "Đại hỷ lâm môn", "Ma cung mị ảnh", "Kinh thành nhà số 81"…

Hoắc Kiến Hoa cũng quen thuộc với khán giả qua các phim: "Hoa thiên cốt", "Như Ý truyện", "Hãy nhắm mắt khi anh đến", "Tiếu ngạo giang hồ"…