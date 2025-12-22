HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận thưởng gần tỉ đồng

Đông Linh (theo UMB)

(NLĐO) – Thắng áp đảo cơ thủ số 1 thế giới Frédéric Caudron ở chung kết, Trần Quyết Chiến vô địch giải Blois 3-Cushion Challenge kèm số tiền thưởng 30.000 euro.

Không góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 do chủ nhà Thái Lan hủy bỏ các nội dung billiards carom, dàn cơ thủ hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái đã nhận lời tranh tài ở giải Blois 3-Cushion Challenge tổ chức tại Pháp.

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận gần tỉ đồng giải thưởng - Ảnh 1.

Bốn danh thủ vào tranh bán kết tại Pháp

Sau khi Chiêm Hồng Thái dừng bước ở vòng bảng do sớm phải chạm trán các hảo thủ như Cho Myung- woo, Tayfun Tasdemir hay Kim Haeng-jik, đồng đội Bao Phương Vinh cũng không thể giành quyền góp mặt ở tứ kết. 6 trong số các trận vòng bảng đạt hiệu suất trung bình trên 3.000 cho thấy độ nóng thực sự của giải.

Diễn biến của giải ngày càng hấp dẫn khi Sameh Sidhom thất bại 43-50 trước Trần Quyết Chiến ở vòng tám cơ thủ mạnh nhất trong khi Trần Thanh Lực xuất sắc đánh bại Dick Jaspers cũng với tỉ số tương tự. Giành hai trong 4 suất bán kết, song hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam lại không thể sánh vai nhau bước vào trận đấu cuối cùng.

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận gần tỉ đồng giải thưởng - Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến vượt qua Frederic Caudron ở chung kết

Ở bán kết, trong khi Trần Quyết Chiến vượt qua cựu số 1 thế giới người Bỉ Eddy Merckx với tỉ số 50–23 sau 22 lượt cơ thì tại bàn bên cạnh, bản lĩnh của một trong những cơ thủ xuất sắc nhất hành tinh giúp Frédéric Caudron đánh bại nhà vô địch World Cup Bogota 2025 Trần Thanh Lực với tỉ số 50–42 sau 28 lượt cơ.

"Nhỏ con nhưng bản lĩnh ngất trời, tài năng thực sự vĩ đại", bài viết trên trang chủ UMB (Liên đoàn Billiards thế giới) ca ngợi Trần Quyết Chiến sau màn so tài hấp dẫn với đương kim vô địch thế giới Frédéric Caudron ở chung kết Blois 3-Cushion Challenge.

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận gần tỉ đồng giải thưởng - Ảnh 3.

Bốn cơ thủ đạt thứ hạng cao nhất

Không phải ngẫu nhiên mà Frederic Caudron được mệnh danh là "thiên tài" của làng carom ba băng. Ông sở hữu những đường cơ biến ảo, giành nhiều chiến thắng khó tin. Tuy vậy, khi chạm mặt Trần Quyết Chiến, "thiên tài billiards" người Bỉ lại thường gặp bất lợi.

Trần Quyết Chiến tung ra những đường cơ xuất sắc, ghi hàng loạt điểm khiến Frederic Caudron hầu như không thể thi thố tài năng. Chỉ sau 18 lượt cơ, Quyết Chiến giành chiến thắng áp đảo 50-15, qua mặt Frederic Caudron để giành chức vô địch, nối dài mạch trận toàn thắng trước siêu sao người Bỉ lên con số 6.

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận gần tỉ đồng giải thưởng - Ảnh 4.

Trần Quyết Chiến có thêm một danh hiệu danh giá

Phần thưởng cho chức vô địch giải quốc tế mời danh giá này là 30.000 euro (gần 930 triệu đồng) còn đồng đội của Trần Quyết Chiến là Trần Thanh Lực dù chỉ giành hạng ba cũng bỏ túi số tiền thưởng 12.000 euro (gần 370 triệu đồng).

Blois 3-Cushion Challenge do Doozy phối hợp cùng UMB tổ chức, diễn ra tại Complexe Sportif Éric Tabarly, Blois (Pháp) từ ngày 18 đến 21-12-2025. Giải quốc tế mời (Invitational) này quy tụ 20 cơ thủ đứng đầu bảng xếp hạng UMB cùng 4 suất wildcard.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến vô địch billiards carom HBSF Tour 2

Trần Quyết Chiến vô địch billiards carom HBSF Tour 2

(NLĐO) – Vượt qua rào cản đáng ngại nhất mang tên Bao Phương Vinh ở bán kết, Trần Quyết Chiến gần như chẳng còn thách thức nào trên đường tiến đến ngôi vô địch.

Trần Quyết Chiến lỡ cơ hội đăng quang ở World Cup billiards Ankara

(NLĐO) – Đối đầu với Eddy Merckx ở trận đấu cuối cùng World Cup Ankara 2025, Trần Quyết Chiến thất bại 40-50 trước siêu cơ thủ người Bỉ, chấp nhận ngôi á quân.

Trần Thanh Lực đăng quang World Cup carom ba băng Bogota 2025

(NLĐO) - Vượt qua hàng loạt hảo thủ, trong đó có cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers, Trần Thanh Lực lần đầu đăng quang tại World Cup billiards carom ba băng.

