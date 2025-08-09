Trận Siêu cúp đầy hứa hẹn

Nhà đương kim vô địch V-League vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son song sở hữu dàn ngoại binh giàu chất lượng, hướng đến cú đúp danh hiệu mùa giải 2024-2025. Trong khi đó, Công an Hà Nội muốn khẳng định vị thế ứng viên vô địch các giải quốc nội mùa mới, sẵn sàng "gieo sầu" cho đội chủ nhà.

Dàn sao CLB Nam Định ra mắt

CLB Nam Định là đội bóng sẽ tham dự 5 đấu trường ở mùa 2025-2026. Vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng thành Nam đã mạnh tay chi tiền để tậu về những bản hợp đồng đắt giá. Bên cạnh dàn sao tuyển thủ quốc gia, HLV Vũ Hồng Việt còn sở hữu 3 ngoại binh đẳng cấp cao, gồm: tiền đạo Kyle Hudlin, Mahmoud Eid, tiền vệ Njabulo Blom.

Nhóm cầu thủ này lần đầu đến Việt Nam thi đấu song nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Trong đó, chân sút Kyle Hudlin nổi bật với chiều cao 2,06 m, từng khoác áo các CLB Huddersfield Town, AFC Wimbledon, Burton Albion, Newport County, tham dự các giải ở bóng đá Anh, như: Cúp Liên đoàn, Championship, National League, League One, League Two.

Điểm mạnh của Hudlin nằm ở khả năng "không chiến" cùng tư duy chiến thuật tấn công hiện đại. Thống kê tại những giải đấu này, Kyle Hudlin ghi được 28 bàn thắng trong tổng số 132 lần ra sân. Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo 25 tuổi người Anh vào khoảng 250.000 euro (theo Transfermarkt).

Nổi bật hơn, tiền vệ Njabulo Blom được định giá 950.000 euro, từng khoác áo đội tuyển Nam Phi và là ngôi sao tại Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) khi thi đấu cho St. Louis City SC (giai đoạn 2023-2025).

CLB Công an Hà Nội được dự đoán sẽ tạo bất ngờ trên sân Thiên Trường. Ảnh: CLB CAHN

Trước khi cập bến CLB Nam Định, cầu thủ 25 tuổi này đã thi đấu tại Giải Ngoại hạng Nam Phi, trong màu áo CLB Kaizer Chiefs. Lối chơi đậm chất kỹ thuật nhưng không kém phần mạnh mẽ của Blom sẽ giúp tuyến giữa CLB Nam Định tăng khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng.

Được định giá 600.000 euro, Mahmoud Eid tuy lớn tuổi hơn 2 đồng đội nhưng là mẫu tiền đạo đầy sức mạnh, am hiểu bóng đá châu Á khi từng thi đấu cho Bangkok United tại Thai-League (Thái Lan).

Chân sút 32 tuổi sinh ra ở Thụy Điển song đã có 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Palestine. Anh cũng là người ghi bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam trong trận giao hữu quốc tế giữa 2 đội trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) hồi tháng 11-2014.

Với sự giúp sức của bộ 3 tân binh này, Nam Định không chỉ củng cố chiều sâu đội hình, nâng tầm đấu pháp chiến thuật, mà còn thể hiện vị thế của ứng viên vô địch các giải đấu mùa 2025-2026.

Công an Hà Nội khát khao chiến thắng

CLB Công an Hà Nội không thể hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2024-2025. Đoàn quân HLV Polking phần nào an ủi người hâm mộ khi đăng quang Cúp Quốc gia bằng chiến thắng đầy thuyết phục trong trận chung kết với Sông Lam Nghệ An.

Trước thềm mùa giải mới, Công an Hà Nội cũng mang về nhiều cầu thủ chất lượng cao, trải đều 3 tuyến, gồm ngoại binh Rogerio Alves, Stefan Mauk, Phạm Lý Đức và cầu thủ Việt kiều Brandon Ly… Sở hữu chiều cao 1,79 m và lối chơi tốc độ, kỹ thuật, Rogerio được định giá lên tới 500.000 euro. Tiền đạo 29 tuổi gốc Brazil từng khoác áo CLB Nam Định, thi đấu AFC Champions League Two 2024-2025. Vì vậy, Rogerio rất nhanh bắt nhịp với các đội bóng ở V-League.

Trước khi đến Việt Nam, Rogerio đã chinh chiến tại Kazakhstan, UAE và Ukraine. Bên cạnh kinh nghiệm, chân sút này được đánh giá là mẫu cầu thủ hiện đại, có khả năng tạo đột biến cao khi tấn công biên.

Trong khi đó, Stefan Mauk là tiền vệ tấn công có nhãn quan kiến thiết nhạy bén, dứt điểm từ xa hiểm hóc. Trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội, cầu thủ người Úc đã thi đấu ở Giải VĐQG Úc (A-League) trong màu áo đội bóng danh tiếng Adelaide United. Mauk cũng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ xứ sở chuột túi, từ U17 đến U23. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1995 rất đa năng ở tuyến giữa, làm tốt vai trò tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ lệch cánh.

Mùa giải năm nay đội bóng ngành Công an sẽ thi đấu tại 2 đấu trường quốc tế lớn là Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two, Rogerio cùng Mauk được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức mạnh tấn công trên cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.