Phim "Thỏ ơi!!" thuộc thể loại drama – tâm lý, do Trấn Thành đạo diễn, tiếp nối chuỗi cảm xúc đa chiều của anh.

Trấn Thành khai máy phim Tết Bính Ngọ có tên "Thỏ ơi!!"

Anh chưa tiết lộ nhiều về dàn diễn viên cũng như câu chuyện phim

Tuy nhiên, đây tiếp tục là phim drama - tâm lý

Các thành viên ê-kíp phim

Những diễn viên tạm thời được che giấu

Trấn Thành bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng "Thỏ ơi!!" sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị".

Trong buổi khai máy, Trấn Thành đã giới thiệu những gương mặt điện ảnh sẽ tham gia vào dự án. Anh cũng bật mí rằng những cái tên này hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả và sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Những năm gần đây, Trấn Thành thường sản xuất phim dịp Tết Nguyên đán và gặt hái được không ít thành công. Anh mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ hài hước, châm biếm đến sâu lắng và xúc động về gia đình và tình yêu.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về phim, những bàn luận xoay quanh kịch bản, diễn xuất… nhưng phim Trấn Thành tính đến nay luôn có doanh thu cao.