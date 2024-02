Ở thời gian đầu khi lấn sân điện ảnh, Trấn Thành tham gia vai phụ trong nhiều phim: "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Em hiền như ma sơ", "Gia sư nữ quái", "Yêu anh! Em dám không?", "Hai Lúa", "Biế mật lại bị mất", "Quý tử bất đắc dĩ", "Trùm cỏ".



Vai nam chính đầu tiên anh tham gia là phim "Bệnh viện ma" do Võ Thanh Hòa đạo diễn. Tác phẩm dù có không ít ý kiến trái chiều nhưng gặt hái doanh thu đến 44 tỉ đồng và nằm trong tốp 5 phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất ở thời điểm năm 2016.

Trấn Thành trong "Bệnh viện ma"

Sau những phim: "Chờ em đến ngày mai", "Nắng", "Nắng 2", "Hoán đổi", Trấn Thành trở thành tên tuổi nổi bật trong làng phim Việt về mặt doanh thu kể từ năm 2019 với hai tác phẩm cùng thời điểm là "Trạng Quỳnh" và "Cua lại vợ bầu". Trong đó, phim "Trạng Quỳnh" thu được 100 tỉ đồng và phim "Cua lại vợ bầu" thu 191, 8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Trấn Thành giữ vai trò nam chính, tham gia khâu kịch bản và góp vốn đầu tư vào phim. Chiến thắng của "Cua lại vợ bầu" mở đường cho loạt chiến thắng của Trấn Thành trong điện ảnh về sau.

Năm 2021, anh làm phim "Bố già", đồng đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng và tác phẩm thu được 427 tỉ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh tính đến hiện tại.

Trấn Thành trong "Cua lại vợ bầu"

Tác phẩm thành công lớn về doanh thu khiến anh tự tin tự làm "Bố già"

Thừa thắng xông lên, Trấn Thành tự đạo diễn phim "Nhà bà Nữ" và phim gặt hái 475 tỉ đồng doanh thu, hiện đang đứng nhất trong danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh tính đến hiện tại.

Phim "Đất rừng Phương Nam" do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Trấn Thành góp vốn đầu tư và tham gia diễn xuất, thu được 140,4 tỉ đồng.

Mới nhất, phim "Mai" – tác phẩm thứ ba do Trấn Thành đạo diễn, đã thu hơn 343 tỉ đồng, vẫn đang trụ rạp tốt và được dự đoán sẽ soán ngôi "Nhà bà Nữ" để giữ vị trí thứ nhất trong danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh.

Hiện tại, "Mai" đang ở vị trí thứ ba, theo sau hai phim "Nhà bà Nữ" và "Bố già".

Những thành tích được xem như kỳ tích này giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn ngàn tỉ đồng đầu tiên của điện ảnh Việt (tính tổng doanh thu các phim đạo diễn và đồng đạo diễn). Anh cũng là đạo diễn tay ngang nhưng lại sở hữu các tác phẩm doanh thu cao nhất của lịch sử điện ảnh Việt tính đến hiện tại.

Mặc dù tác phẩm nào của Trấn Thành cũng tạo dư luận trái chiều với những ý kiến khen chê, thương ghét nhưng thành tích phòng vé luôn cao ngất. Thêm vào đó, với tinh thần học hỏi, phim do Trấn Thành đạo diễn được nhận định tác phẩm sau có tiến bộ, cải thiện so với tác phẩm trước. Đặc biệt, phim "Mai" tuy cũng có ý kiến khen chê nhưng theo hướng tích cực nhiều hơn so với phim "Nhà bà Nữ" từng lập kỷ lục trước đó.

Trấn Thành trong "Bố già"

Và phim "Nhà bà Nữ"