Thể thao

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Đào Tùng - Ảnh: BBW

(NLĐO) - Thủ quân đội tuyển Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đang ghi dấu ấn đậm nét ở CLB Gunma Green Wings tại Giải Vô địch bóng chuyền Nhật Bản (SV.League).

Có mặt tại Nhật Bản đầu tháng 9 sau khi ký hợp đồng thi đấu cho CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy từng bước tìm lại phong độ đỉnh cao, nhất là sau màn trình diễn xuất sắc tại AVC Nations League 2025.

Hai chuyến xuất ngoại thi đấu không thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia là động lực thôi thúc ngôi sao 28 tuổi thêm quyết tâm trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 1.

Thanh Thúy ghi 98 điểm sau sáu trận mở màn

Được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu mùa, Trần Thị Thanh Thúy nhanh chóng chứng minh niềm tin của BHL được trao đặt đúng chỗ. Cô thi đấu trọn vẹn 6 trận đầu tiên và sát cánh cùng ngoại binh Ba Lan Olivia Rozanski tạo thành bộ đôi tấn công ghi điểm chủ lực của đội. Không chỉ tấn công hiệu quả, cô còn cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng phòng ngự tiến bộ rõ rệt.

Hai trận bùng nổ liên tiếp

Trong lượt trận thứ 6 SV.League hôm 26-10, Thanh Thúy ghi 23 điểm, góp công lớn giúp Gunma Green Wings ngược dòng thắng đội bóng cũ PFU Blue Cats 3-2. Trước đó một ngày, ở lượt trận thứ 5, cô cũng tỏa sáng với 21 điểm, giúp "Chim xanh" giành chiến thắng 3-1 trước "Mèo đen".

Thắng 3 và thua 3 ở những lần đối đầu cùng Quincy's Kariya, đương kim á quân NEC Red Rockets và PFU Blue Cats, Gunma Green Wings hiện vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng SV.League gồm 14 đội sau sáu lượt trận đầu tiên. Thành tích này xem ra có dấu hiệu được cải thiện so với cả mùa trước khi họ chỉ thắng 5/44 trận.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 2.

Thanh Thúy (16) và đồng đội giành 2 chiến thắng liên tiếp trước PFU Blue Cats

Các HLV tại SV.League đánh giá cao khả năng tấn công uy lực và tốc độ trên lưới của Thanh Thúy, đồng thời ghi nhận cô đã cải thiện rõ rệt khâu phòng ngự. 

Không chỉ ghi điểm ở các pha tấn công trên lưới, Thanh Thúy còn hiệu quả với những cú đánh sau vạch 3m và những pha giao bóng ghi điểm trực tiếp - cho thấy sự toàn diện và trưởng thành vượt bậc trong lối chơi.

Trang chủ CLB Gunma Green Wings liên tục chia sẻ những pha bóng ấn tượng của Thanh Thúy, xem đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và ý chí vươn lên của đội bóng.

Tín hiệu tích cực

Phong độ ấn tượng của Trần Thị Thanh Thúy tại giải vô địch Nhật Bản mang đến tín hiệu lạc quan cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 33. 

Trong bối cảnh chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền chắc chắn không thể góp mặt, tuyển Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào thủ quân Thanh Thúy trong mục tiêu săn tấm HCV lịch sử - điều mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng đạt được sau nhiều lần vào chung kết và đều thua Thái Lan.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 3.

Thanh Thúy hòa nhập cả về cuộc sống lẫn lối chơi tại Gunma Green Wings

Thanh Thúy đã đạt thỏa thuận với Gunma Green Wings để trở về phục vụ đội tuyển quốc gia trong thời gian diễn ra SEA Games. 

Cô từng nhiều lần bày tỏ khát vọng được khoác áo tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn, thể hiện tinh thần cống hiến đáng trân trọng.

Thử thách và trọng trách

Giải Vô địch bóng chuyền Nhật Bản (bảng nữ) gồm 14 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 4 lượt, khai mạc tháng 9-2025 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. 

Sau 6 lượt trận (thắng 3, thua 3), Gunma Green Wings cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhờ bộ ba ngoại binh Trần Thị Thanh Thúy (Việt Nam), Olivia Rozanski (Ba Lan) và Nasya Dimitrova (Bulgaria). Thanh Thúy và Rozanski là hai gương mặt thi đấu ổn định nhất với tần suất ra sân 100%.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 4.

Thanh Thúy (bìa phải) sở hữu chiều cao và sức bật vượt trội ở Gunma Green Wings

Ngày 1-11 tới, Gunma Green Wings sẽ chạm trán Kurobe Aqua Fairies, đội bóng toàn thắng cả 6 trận mở màn và nằm trong tốp dẫn đầu nhờ sở hữu dàn sao châu Âu và Nam Mỹ chất lượng. 

Không ngán ngại đối phương, Gunma Green Wings quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng dù mục tiêu ban đầu chỉ là phấn đấu về đích ở Top 8.

Thanh Thúy và chuyến xuất ngoại thứ 7

Thanh Thúy và chuyến xuất ngoại thứ 7

Thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một trong 3 gương mặt mới toanh được CLB Gunma Green Wings đăng ký trong vai trò ngoại binh

Thanh Thúy và những chuyến đi làm "đại sứ bóng chuyền"

(NLĐO) – Không chỉ nắm giữ kỷ lục về những chuyến xuất ngoại thi đấu, Trần Thị Thanh Thúy còn làm rất tốt vai trò đại sứ bóng chuyền trong từng chuyến đi.

Trần Thị Thanh Thúy sớm kết thúc hành trình tại Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Chỉ ra sân 3 trong số 8 trận đấu của Kuzeyboru từ tháng 9, phụ công Trần Thị Thanh Thúy đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ.

