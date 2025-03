Trang Pháp bất ngờ được đề cử tại "Berlin Music Video Awards"

MV "Bê Trap" của cô được gọi tên tại hạng mục Best Art Director (Giám đốc sáng tạo xuất sắc nhất). "Berlin Music Video Awards" năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa, Weeknd, Travis Scott, và chủ nhân hit Despacito - Luis Fonsi ở các hạng mục khác.

MV "Bê Trap" có nhiều đột phá về âm nhạc và hình ảnh. Lấy cảm hứng hình ảnh từ nhiều nền văn hóa, khán giả dễ dàng nhận thấy sự quen thuộc của chiếc kiệu, khung quay tơ trong văn hóa Việt Nam hay phong cách trang điểm và bối cảnh đậm chất khoa học viễn tưởng phương Tây.

Theo Trang Pháp, từ nhỏ cô đã có một niềm đam mê bất tận cho thiên văn học, vũ trụ nên cô mong muốn lồng ghép các yếu tố này trong sản phẩm mới của mình. Cô muốn thông qua MV khắc họa những góc độ khác của con người mình.

Việc đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra quốc tế luôn là khát khao của nữ ca sĩ. "Bê Trap" hiện là MV Việt Nam duy nhất được đề cử trong các hạng mục chính của giải thưởng video âm nhạc quốc tế thường niên này.

Ban tổ chức vẫn chưa công bố hết các hạng mục của giải năm nay. Festival và sự kiện vinh danh BVMA sẽ diễn ra vào ngày 12 đến 14-6 tại thủ đô Berlin, Đức.

Trang Pháp có một năm cực kỳ thành công

"Berlin Music Video Awards" thuộc khuôn khổ festival âm nhạc quốc tế thường niên được tổ chức tại Berlin, Đức với mục tiêu tôn vinh nghệ thuật và âm nhạc. Festival bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như trình chiếu các video âm nhạc được đề cử, trình diễn thời trang, các hội thảo chuyên môn và giao lưu, trình diễn âm nhạc.

Các giải thưởng được trao ở nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm "Best Music Video" (MV xuất sắc nhất), "Best Director" (Đạo diễn xuất sắc nhất) và "Best Cinematography" (Quay phim xuất sắc nhất). "Berlin Music Video Awards" cũng là không gian nghệ thuật đặc biệt, kết nối các nghệ sĩ, nhà sản xuất và chuyên gia âm nhạc đến từ mọi nơi trên thế giới.

2025 là năm để Trang Pháp bùng nổ

Mới đây, Trang Pháp ghi dấu tại "Giải Cống hiến 2025". Trước đó, Trang Pháp cũng nhận "Giải Mai Vàng 2025" đầu tiên ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất". Thành công của cô tại "Giải Mai Vàng" gây được tiếng vang và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.